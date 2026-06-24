前TVB「御用医生」郭田葰近况曝光 外表斯文内藏结实肌肉 头发浓密亲授逆生长秘诀

44岁的前TVB「御用医生」郭田葰自2022年离巢后，事业发展迎来第二春。凭借其专业的医生形象及出色的语言能力，成功转型当上金牌司仪，在各大商业活动及发布会上备受追捧。近日他在社交平台上分享了自己保持「冻龄」状态的秘诀，并附上多张健身照片，展现出结实的身材和乌黑浓密的头发，完全不像已届中年的男士，其惊人的自律精神和健康状态，引起网民热烈讨论。

郭田葰旅行暴食「有借有还」

郭田葰对自我管理从未松懈，他在社交平台大方分享，即使享受美食，也能维持健美身形的秘诀在于「有借有还」的道理。他透露在一次开心旅行后，虽然体重增加了1公斤，但会透过自律的生活习惯「还债」。他公开了自己多年来坚持的冻龄心法，鼓励大家循序渐进养成健康生活模式。这些秘诀包括：每周保持适量运动，健身2至3次；尽量选择原型食物，避免加工食品；调整饮食次序，先吃蔬菜再吃蛋白质，最后才摄取淀粉，以稳定血糖；以及保证每晚至少7小时的充足睡眠。

相关阅读：前TVB「御用医生」郭田葰近照曝光状态惊人 精通六国语言转战司仪界 曾预告回流澳洲行医

郭田葰坚持每天晒15分钟太阳

从郭田葰分享的健身照片可见，他身穿黑色T恤在健身房内努力锻炼，手臂线条结实，精神状态饱满。他进一步分享了日常生活中的健康小习惯，包括「每餐后散步30-40分钟」、「每日坚持晒太阳15-30分钟」及「选择含益生菌的食物，如希腊乳酪、泡菜、纳豆等」。郭田葰以自身经验鼓励粉丝，不必强求一步到位，可以尝试每星期养成一项新习惯，只需两至三个月便能达到理想效果。他这种由内到外的健康生活哲学，让他维持了极佳的身体状态。

郭田葰港男出身近年转型当司仪

郭田葰如今的健康自律与他本身的医学背景密不可分，他16岁移居澳洲，毕业于著名的墨尔本蒙纳士大学医科，24岁便成为急症室医生，在前线服务。直至2009年，他为追寻梦想回港参加《香港先生选举》，毅然投身娱乐圈。在TVB期间，他因其独特的背景，在剧集中演活了近50次医生角色，因而获得「御用医生」的称号。除了幕前演出，他更凭借专业知识，在《On Call 36小时》等医疗剧中担任医学顾问。离巢外闯后，精通六国语言的他转战司仪界大放异彩；同时他也透露，未来计划返回澳洲开设诊所，重拾医生身分。

相关阅读：咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警 指涉侵犯病人私隐 曾参加《造星》被封「最美医生」

靓女医生「咖喱」黄雅慧入行追梦：