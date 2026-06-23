香港小姐2026丨冯盈盈自封「永恒外景师姐」 曾充当「港姐社工」辅导减肥崩溃陈懿德走出阴霾 黄嘉雯大赞佳丽唔怕丑主动求教

冯盈盈、陈懿德和黄嘉雯今日到湖南为港姐2026拍摄外景，亦同场穿上旗袍展现优雅典范，为一众师妹作完美示范。

冯盈盈两年前穿回港姐时旗袍仍着得落

冯盈盈表示两年前曾在台庆环节与一众师姐再次穿上旗袍亮相，当时她穿回2016年参选港姐时所穿的旗袍，并笑言：「仲着得落！」她又自爆参与过多届港姐外景拍摄，自封「永恒外景师姐」。

陈懿德参选时减肥减到崩溃

陈懿德则透露当年参选时减肥减到崩溃，幸好有冯盈盈充当辅导员，即场推举她是「港姐社工」。陈懿德更自爆为了今次外景之旅不想失礼，特地进行地狱式减肥，相隔24小时才进食一次。

冯盈盈未见「3.0版自己」

被问到对一众师妹可有心水人选，冯盈盈表示目前只有初步认识，尚未找到一位与自己相似的「3.0版佳丽」。黄嘉雯则大赞佳丽们不怕丑，主动问她如何应付各项挑战，态度非常积极。

