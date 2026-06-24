79岁狄龙酷热户外开工画面曝光  烈日曝晒面色苍白网民心疼忧中暑  一特征仍显大侠风范

年近80岁的资深武打巨星狄龙，近年虽已大量减产，与太太陶敏明享受凑孙之乐，但仍未言休。近日，他为新电影《欲望寄生》开工，被民众目击在香港街头进行拍摄。

狄龙表情呆滞显疲态

根据现场影片，拍摄当日（6月22日）香港正值酷暑，天气极度闷热。狄龙身穿格子短袖衬衫及短裤，颈上挂著一条毛巾，坐在街边石壆上等候拍摄。在户外高温曝晒下，已79岁高龄的狄龙略显疲态，表情稍为呆滞，面色也带点苍白。许多粉丝和网民看到画面后都表示相当心疼，担心这位一代大侠会不敌酷热而中暑。

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狄龙腰板仍毕直坚挺

不过，亦有网民指出，以一位年近八旬的长者来说，狄龙的整体状态其实极佳。在等候期间，他即使安静坐著，腰板依然挺得笔直，举手投足间仍隐约流露出昔日银幕上的大侠风范，相信这份敬业与坚持能让关心他的粉丝稍稍安心。

狄龙右前臂纹身引关注

此外，影片中一个细节也成为了网民的讨论焦点。当狄龙坐下时，他右前臂内侧一条清晰的龙形纹身相当抢眼。不少网民纷纷表示，以往从未留意到狄龙有纹身，这个「新的发现」意外地引起了热烈讨论，未知这个的确是狄龙的纹身，还是属新戏的造型。狄龙对演艺事业的热爱与坚持，数十年如一日，即使年事已高，依然亲力亲为，其敬业精神确实令人敬佩。

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