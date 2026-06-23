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香港小姐2026丨袁丝珩蓝色旗袍初登场晒曲线美 网民睇好夺友谊小姐：想打破魔咒入三甲

影视圈
更新时间：22:15 2026-06-23 HKT
发布时间：22:15 2026-06-23 HKT

《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽今日到湖南外景拍摄，各佳丽到达后便到「时光之城•1944」以旗袍Look示人，大玩最佳示范对决。而三位师姐冯盈盈、黄嘉雯、陈德懿亦穿着旗袍表现优雅典范。

袁丝珩自信展现曲线美

1号袁丝珩（Bernice）表示非首次穿旗袍，但篮色旗袍是第一次尝试，又认为展示穿着旗袍曲线美没有难度，亦对自己身形有信心。

网民睇好1号袁丝珩夺友谊小姐。
网民睇好1号袁丝珩夺友谊小姐。
2号李泽欣初次穿上旗袍。
2号李泽欣初次穿上旗袍。
10号陈梓颖坦言穿过旗袍难不到她。
10号陈梓颖坦言穿过旗袍难不到她。

李泽欣首穿旗袍唔敢放肆

而2号李泽欣 （Scarlett）初次穿上旗袍，笑言要时刻保持身形，但不会刻意节食，反而选择吃得更健康，以最佳状态应付比赛。

陈梓颖黑眼圈成个人标记

拥有参选多伦多华裔小姐经验的10号陈梓颖（Cecilia）坦言穿过旗袍难不到她，不过稍后未知可有那些挑战要面对。提到1号袁丝珩（Bernice）在社交网分享今次湖南之旅出发时短片，获网民认为她夺得友谊小姐赢面大。她笑言「友谊小姐」要互选，自己亦想得奖，觉得这个奖比起得三甲有意义，虽然有指得到此奖未能获三甲，希望自己能够打破魔咒。提到10 号陈梓颖(Cecilia）黑眼圈明显，她坦言从小到大有黑眼圈，已成为自己个人特征。

佳丽向师姐取经

谈到可会向三位师姐冯盈盈、陈懿德、黄嘉雯取经，1号袁丝珩（Bernice）表示想请教陈懿德口才方面，在入行5年来的经验，2号李泽欣（Scarlett）则谓想请教冯盈盈，如何保持体态更美。10 号陈梓颖（Cecilia）也想问冯盈盈多年来保养心得，仍然保持后生靓女。

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