蔡少芬两女亭亭玉立 15岁大女穿吊带裙初展性感气息 张晋连环亲吻被轰欠「边界感」

52岁的视后蔡少芬在社交平台分享了一家五口在马尔代夫度假的温馨片段。从照片中可见，一家人尽情享受阳光与海滩。女儿们在进行水上活动时穿著深色T恤、短裤搭配专业救生衣，活力十足；黄昏漫步时则换上白色飘逸长裙或休闲的红色系装扮，仙气飘飘且充满青春气息。原本这些展现少女成长与家庭幸福的治愈感记录，却因其中几个画面，意外在网络上引发了讨论。

蔡少芬长女吊带裙充满少女感

在影片中，一家人在室内为张晋庆祝父亲节。当时15岁大女张楚儿穿著一件深色细肩带上衣，搭配简约的金色颈链，展现出亭亭玉立的少女感，13岁的二女张信儿则穿著清新甜美的白色无袖碎花连身短裙，两个女儿乖巧地送上鲜花与拥抱，场面温馨。张晋在接收到祝福后，先后搂过大女和二女，并亲吻了她们的脸颊。正是这两个充满父爱的亲吻，配上女儿们已然长大成熟的模样，在网上掀起了一场关于「父女边界感」的激烈辩论。

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张晋与女儿亲密互动惹争议

从照片中可见，张晋与女儿们的关系相当亲密。大女儿从后方环抱著爸爸，张晋则顺势回头亲吻女儿的脸颊，随后他又将二女儿搂入怀中，同样给予了一个疼爱的亲吻。对此部分网民认为，从女儿们的穿著打扮和高䠷身形可见，她们都已经是青春期的少女，父亲与女儿之间应保持适当的身体距离。网友的留言中不乏「欠缺边界感」、「看著有点尴尬」等评论，直指张晋的行为虽出于父爱，但考虑到女儿的年龄与成长，或许应选择更为恰当的表达方式。

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