「亿万阔太」袁彩云富豪老公罕曝光  撞样马浚伟官仔骨骨  女儿小学毕业神复制母美貌

现年50岁的1996年港姐季军袁彩云（Fiona），自2009年与加拿大籍亿万饮食界商人江铭峰（Anthony Kong）结婚后，移居加拿大专心相夫教女，生活幸福美满。近日，二人的女儿江轩慧（Alycia Kong）迎来小学毕业，袁彩云与丈夫盛装出席毕业典礼，一家三口罕有同框，其丈夫的高大帅气和女儿的清丽脱俗，旋即成为网民焦点。

袁彩云冻龄有术颜值在线

虽然已届半百之龄，但袁彩云保养得宜，风采不减当年。在女儿的毕业典礼上，她身穿一袭典雅的黑色透纱长裙，气质出众，完全看不出已经「入五」，冻龄美貌羡煞旁人。多年来养尊处优的她，无论身材还是样貌都维持在绝佳状态，足证她嫁得好，生活惬意。

相关阅读：移加前港姐季军惊喜宣布复出 嫁得好变阔太退圈16年 养尊处优「入五」仍靓到震

袁彩云富商老公似马浚伟

更让网民惊喜的是袁彩云的丈夫江铭峰。当天他以一身毕挺的西装亮相，虽未打领带，但「官仔骨骨」的打扮依然显得隆重而有型。江铭峰身形高䠷，气质斯文儒雅，不少网民纷纷留言，指他撞样前TVB小生马浚伟。作为白手兴家的亿万企业家，江铭峰不仅事业有成，更是一位有型有格的爱妻号，网民盛赞袁彩云独具慧眼，找到了真正的「好老公」。

袁彩云女儿气质美貌如饼印

年仅13岁的江轩慧同样抢镜，毕业当天她略施脂粉，穿上毕业袍，已然是一位亭亭玉立的美少女。从照片可见，江轩慧的五官轮廓、清秀气质都与妈妈袁彩云如出一辙，完全是「饼印」一样，尽得母亲的优良基因。

袁彩云为爱女感骄傲

看到女儿顺利毕业，袁彩云在社交平台感性发文，写下对女儿的毕业感言：「Congratulations, my darling. Mommy and daddy wish you a next chapter that is even brighter and more exciting. We are so proud of you!」（恭喜你，我的宝贝。爸爸妈妈祝愿你人生的下一章更灿烂、更精彩。我们为你感到骄傲！）她亦勉励女儿要勇于面对未来的挑战，视之为成长的基石。字里行间充满了母爱与期盼。

相关阅读：袁彩云淡出16年复出养出绝美身材 夏威夷罕骚性感水着超养眼 身上一特征得天独厚