非份之罪丨吴启华演控制狂父亲 拒真掴戴祖仪：演员不应受伤害 爆曾遭刘德华整蛊抽走头饰累被导演狂闹

吴启华、游嘉欣、朱敏瀚等在《非份之罪》中合演单元，为了支持监制王心慰，加上觉得故事好而参演。剧中吴启华演控制狂父亲，以强硬手段控制妻女贝安琪及戴祖仪，问现实中有家规吗？他笑言当然没有，会和子女做朋友，至于同样演女儿的游嘉欣，吴启华大赞「冇得顶」、是演技好又靓女，至于怒掴戴祖仪一幕，吴启华强调没真打，亦从来不支持，认为演员不应受伤害，可用演技。

游嘉欣被吴启华震慑

饰演吴启华另一个女儿的游嘉欣表示被吴启华演技震摄，剧中很多父女戏份，在对方面前很快便投入，难得可以亲身感受，问可有把他视为程至美医生？她笑言既是爸爸也是医生。

朱敏瀚遗憾与吴启华对手戏少

至于朱敏瀚剧中与游嘉欣演一对，他遗憾与吴启华对手戏不多，只有几场冲突的戏份，今次在吴启华身边吸收经验，笑言都很快收工。谈到曾演吴启华年轻版，朱敏瀚回忆指是《再战明天》，吴启华笑言：「哗，都8年、10年！」剧中朱敏瀚与游嘉欣一见钟情，有校园青春剧感觉，非常浪漫，吴笑华自爆与贝安琪也有浪漫戏份，甚至有吻戏。

吴启华重提新人瘀事

问到可有被剧中导演骂？他们都表示没有，吴启华笑言：「后生时有，当时刚入行与刘德华拍，我好专心读剧本，但华仔就整蛊我，偷偷抽走我的头饰，拍到一半被导演发现，被闹得好劲！（华仔有冇认衰？）冇啦，我新人只可以挨导演闹，不敢讲出来。」

朱敏瀚否认听话接受「禁爱令」

朱敏瀚早前大方认与陈晓华分手，回复单身的他，被问到多了很多询问？他指目前忙拍剧、也忙宣传《飞常日志II》，现在是正作为主，接受所有工作，据他所知工作已排到明年，自认工作状态「好猛烈」。问他是否因为听话、遵守「禁爱令」所以多工作？他指从来没禁爱令，「个人的事我讲得就讲，其他人的事就不讲了，我现在和工作发生浓烈的感情。」

