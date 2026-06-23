郑嘉颖被轰小器拉黑网民？不满老婆「再婚」遭洗版爆公关灾难 陈凯琳开腔护夫揭内情

陈凯琳自参加内地综艺节目《乘风2026》（又名《浪姐7》），在内地人气急升，话题不断。今日（23日）正值陈凯琳的35岁生日，本应是开心的日子，却因老公郑嘉颖传出「小器」事件，陈凯琳要在微博发文为老公澄清，其举动引起网民讨论。

陈凯琳心情未受老公是非影响

陈凯琳今晚（23日）在IG分享庆祝生日的照片，心情似乎未受老公郑嘉颖的风波所影响，上载多张展现灿烂笑容的合照，与家人玩得尽兴。陈凯琳以英文留言感谢大众送上的生日祝福，又指自己的35岁生日，让她感受到一股意想不到的脆弱感。陈凯琳首先感谢老公及三个儿子的陪伴，亦感谢父母的付出、教导和耐心，而双胞胎弟弟也被点名。

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陈凯琳演出片播放量破百万

不过陈凯琳今午却在微博发文护夫，事件起因近日陈凯琳在《乘风2026》的第五次公演舞台上，与奥运冠军王蒙跨界合作，二人合唱歌曲《独家记忆》。陈凯琳与王蒙的演出产生化学作用，让大批网民激赞，播放量更破百万。由于陈凯琳同王蒙喺台上一个著白婚纱、一个著黑西装，被网民戏言「像去结婚的」。结果大批网民涌入郑嘉颖IG抽水，疯狂留言「婚纱照」、「让我们恭喜这对新人」，甚至玩梗「建议送孩子去北京滑冰」、「记得带孩子去学速滑」，之后便爆出郑嘉颖「拉黑」网民，而「郑嘉颖破防了」更一度冲上热搜。

郑嘉颖被轰玻璃心

事件曝光后，不少网民批评郑嘉颖举动「小器」、「玻璃心」，甚至嘲讽郑嘉颖：「有一个五旬老人为蒙琳破大防」，引发一场公关小灾难。陈凯琳为捍卫老公，特别发文澄清：「如果是别人拉黑我可能会信，但要说郑嘉颖破防拉黑，我是不信的。」陈凯琳为老公郑嘉颖解释：「因为…他对社群媒体的使用熟练度还远远不够哈哈，也跟大家澄清一下，拉黑这件事真的没做过，大家别误会他啦。」陈凯琳又表示难得今日放假享受家庭乐：「就让我们好好陪孩子们享受假期，也一起庆祝我的生日吧～之后我们也会一起认真欣赏我和姐姐们的五公舞台！」获网民赞陈凯琳高情商，化解老公郑嘉颖的风波。

郑嘉颖曾卷入是非

其实郑嘉颖过往曾多次卷入是非，其性格及处事作风一直备受争议。当中最经典的莫过于缺席「铁马家族」兄弟马国明与汤洛雯的海外婚礼，郑嘉颖当时受访，以「浪费时间」作回应，言辞惹火，不仅传出与马国明的兄弟情生变，更被网民围剿指情商低，兼过于自我中心。

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