Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑嘉颖传「小器」老婆换人「影婚照」拉黑玩梗网民 陈凯琳35岁生日爆公关灾难急发文拆弹

影视圈
更新时间：22:00 2026-06-23 HKT
发布时间：22:00 2026-06-23 HKT

陈凯琳自参加内地综艺节目《乘风2026》（又名《浪姐7》），在内地人气急升，话题不断。今日（23日）正值陈凯琳的35岁生日，本应是开心的日子，却因老公郑嘉颖传出「小器」事件，陈凯琳要在微博发文为老公澄清，其举动引起网民讨论。

陈凯琳心情未受老公是非影响

陈凯琳今晚（23日）在IG分享庆祝生日的照片，心情似乎未受老公郑嘉颖的风波所影响，上载多张展现灿烂笑容的合照，与家人玩得尽兴。陈凯琳以英文留言感谢大众送上的生日祝福，又指自己的35岁生日，让她感受到一股意想不到的脆弱感。陈凯琳首先感谢老公及三个儿子的陪伴，亦感谢父母的付出、教导和耐心，而双胞胎弟弟也被点名。

陈凯琳演出片播放量破百万

不过陈凯琳今午却在微博发文护夫，事件起因近日陈凯琳在《乘风2026》的第五次公演舞台上，与奥运冠军王蒙跨界合作，二人合唱歌曲《独家记忆》。陈凯琳与王蒙的演出产生化学作用，让大批网民激赞，播放量更破百万。由于陈凯琳同王蒙喺台上一个著白婚纱、一个著黑西装，被网民戏言「像去结婚的」。

相关阅读：陈凯琳亲证大仔适应华仁小学否认转校传闻 《乘风2026》榜尾晋级未气馁 感激郑嘉颖一拖三撑头家

结果大批网民涌入郑嘉颖IG抽水，疯狂留言「婚纱照」、「让我们恭喜这对新人」，甚至玩梗「建议送孩子去北京滑冰」、「记得带孩子去学速滑」，之后便爆出郑嘉颖「拉黑」网民，而「郑嘉颖破防了」更一度冲上热搜。

郑嘉颖被轰玻璃心

事件曝光后，不少网民批评郑嘉颖举动「小器」、「玻璃心」，甚至嘲讽郑嘉颖：「有一个五旬老人为蒙琳破大防」，引发一场公关小灾难。陈凯琳为捍卫老公，特别发文澄清：「如果是别人拉黑我可能会信，但要说郑嘉颖破防拉黑，我是不信的。」

相关阅读：乘风2026丨陈凯琳痉挛式抽搐唱《雨爱》 「魔音」唱腔洗脑 表情肉紧惹网民嘲似生仔

陈凯琳为老公郑嘉颖解释：「因为…他对社群媒体的使用熟练度还远远不够哈哈，也跟大家澄清一下，拉黑这件事真的没做过，大家别误会他啦。」陈凯琳又表示难得今日放假享受家庭乐：「就让我们好好陪孩子们享受假期，也一起庆祝我的生日吧～之后我们也会一起认真欣赏我和姐姐们的五公舞台！」获网民赞陈凯琳高情商，化解老公郑嘉颖的风波。

郑嘉颖曾卷入是非

其实郑嘉颖过往曾多次卷入是非，其性格及处事作风一直备受争议。当中最经典的莫过于缺席「铁马家族」兄弟马国明与汤洛雯的海外婚礼，郑嘉颖当时受访，以「浪费时间」作回应，言辞惹火，不仅传出与马国明的兄弟情生变，更被网民围剿指情商低，兼过于自我中心。

相关阅读：郑嘉颖冇拍剧5年变「全职凑仔公」  狂接儿子放学揾钱靠陈凯琳？  被指曾致电乐易玲爆喊 

最Hit
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
4小时前
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
01:13
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
9小时前
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
01:00
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
突发
6小时前
星岛申诉王｜港女旺角餐厅遇硬闯半裸走光 恶男拒道歉反发难图「郁手」
申诉热话
4小时前
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
饮食
8小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
11小时前
商场「雨伞除水器」被嘲终极废物？网民：「当觉得自己很没用，看看这东西！」有人目击超呕心用途...｜Juicy叮
商场「雨伞除水器」被嘲终极废物？网民：「当觉得自己很没用，看看这东西！」有人目击超呕心用途...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
邵子风遇袭｜曾被虾头视作丈夫 疑以患躁郁症为由拖延婚事 公开追吕方老婆70万寸唐紫睿隆胸
邵子风遇袭｜曾被虾头视作丈夫 疑以患躁郁症为由拖延婚事 公开追吕方老婆70万寸唐紫睿隆胸
影视圈
5小时前