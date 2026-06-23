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非份之罪丨陈炜被卢宛茵当众公审 遭导演为难「剥花生」唔帮口 急解围自嘲做细唔敢出声

影视圈
更新时间：20:45 2026-06-23 HKT
发布时间：20:45 2026-06-23 HKT

陈炜、卢宛茵、吴启华、朱敏瀚、游嘉欣、江欣燕、吴伟豪等宣传新剧《非份之罪》，现场播出预告、吴启华怒掴戴祖仪、卢宛茵狂掴扮尸体的李家鼎。

卢宛茵忍笑狂掴李家鼎冇被「问候」

陈炜与卢宛茵在其中一单元中演婆媳，二人针锋相对，陈炜指有掴卢宛茵及推倒她，问可有被掴受伤？卢宛茵笑言没有，习惯了掴人和被掴，又笑言最辛苦是掴李家鼎，「我都忍得辛苦，我一掴他便郁一郁，以为他好定，令我差一点笑出来。（事后被鼎爷粗口问候？）冇，剧本咁写，他也叫我打。」

卢宛茵遭导演当面闹「戏屎」

身为老戏骨的卢宛茵被指拍《非份之罪》时，被导演不尊重为难当面闹「戏屎」，问到拍摄时是否曾发生不开心事？卢宛茵叹：「俱往矣！」坦言当时有不开心，问监制王心慰可有出面？她指王心慰有介入安慰，也叫她把剧拍完。

陈炜被指袖手旁观

有指陈炜不帮腔？卢宛茵笑言：「她剥花生！万里望呀！」陈炜即解围指，做小的不敢出声，卢宛茵笑言会被闹是因为自己爱乱讲话，又澄清与陈炜很老友，「她有我wtsapp，端午节都会互相问候。」

卢宛茵见证李家鼎与施明拍拖

陈炜指与卢宛茵及李家鼎合作获益良多，笑指他很适合大地主的角色。至于卢宛茵指与李家鼎早于70年代相识，当时他与施明拍拖仍未结婚，问可会关心一下鼎爷近况？她指：「唔好阻他拍Youtube，等他忙多一排先。」
 

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