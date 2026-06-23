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唱片大亨Clive Davis病逝享年94岁 发掘云妮侯斯顿好把炮

影视圈
更新时间：20:46 2026-06-23 HKT
发布时间：20:46 2026-06-23 HKT

被誉为「黄金耳朵」（The Man with the Golden Ears）的传奇唱片业大亨Clive Davis，于22日在纽约曼克顿寓所安详辞世，家人确认他因年龄相关疾病离世，身旁有至亲陪伴，享年94岁。Davis于1932年生于纽约布鲁克林，青少年时期痛失双亲，但凭借努力获奖学金先后就读纽约大学及哈佛法学院，其后以律师身份踏足音乐界，展开长达逾60年的传奇生涯。他在担任哥伦比亚唱片的律师后逐步晋升，至1967年出任公司总裁，其后于1974年创办Arista唱片，进一步奠定其业界地位。

Clive Davis成就巨星诞生

Clive一生签下无数巨星，包括已故天后云妮侯斯顿（Whitney Houston）、洛史钊活（Rod Stewart）、已故传奇歌手Janis Joplin 、Neil Diamond、Bruce Springsteen、已故骚灵天后Aretha Franklin、乐队Santana、Alicia Keys、Barry Manilow及Kelly Clarkson等。其中发掘云妮侯斯顿一事被视为其最具代表性的成就，Clive在一间纽约夜总会听过Cissy Houston携女儿云妮演出后，随即拍板与云妮签约加盟Arista，成就一段改写流行乐史的佳话。

群星悼Clive Davis

消息传出后，乐坛各界纷纷表达沉痛悼念。Bruce Springsteen在社交媒体发文，称Clive为「伟大的唱片公司人物及挚友」，并忆述当年22岁时正是由Davis亲自签下，令他对其感激不尽。Santana结他手及主音Carlos Santana发声明表示：「Clive明白音乐不仅仅是娱乐，音乐是一种治愈的力量。 它将人们聚集在一起，超越恐惧，超越分离，超越国界。他一生致力于倡导艺术家，并帮助他们与世界分享天赋。」洛史钊活、Alicia Keys、Barry Manilow、Diane Warren、Michael Buble等都留言悼念。

Clive Davis赢5座格林美奖

Davis生前共获5座格林美奖，并于2000年以非表演者身份入选摇滚名人堂，其影响力横跨流行、摇滚、R&B、乡村及Hip-Hop等多个范畴，是20世纪音乐工业不可或缺的巨人。

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