胡杏儿惊喜乱入结婚领证场地 与幸运新人合照送祝福 新娘称睇《肥田囍事》长大

近日胡杏儿乱入一对新人的结婚领证场合，引发大批网民热烈讨论与羡慕。在照片中，胡杏儿当天的状态极佳，她身穿一套设计简约的牛仔工装连身衣，搭配清爽俐落的发型，不仅显得年轻活力，更完美展现了她的纤瘦身材。最让网民津津乐道的，是她不仅留下合照，拍摄后更连声道贺，亲口送上真挚的祝福，这份来自偶像的「限定专属祝福」，让新娘激动地直呼当天简直是幸运爆灯。

胡杏儿录节目遇新人结婚

胡杏儿当天正为内地节目《城市风华录》取景录影，刚好遇上一对新人结婚领证，虽然行程紧密，但胡杏儿在得知他们当天刚刚领证结婚后，非但没有因为工作节奏被打断而显露出一丝不悦，反而第一时间停下脚步，答应了合照的请求，而合照在网上曝光后，网民铺天盖地羡慕新娘的幸运，并纷纷大赞胡杏儿亲民友善，「真的很幸运」、「新娘一世都记得」、「胡杏儿很有人情味」、「真正明星风范」。该名新娘透露她从小就在这片街区附近长大，所以选择在充满儿时回忆的地方完成人生大事，想不到会遇上儿时偶像胡杏儿，并留下了一张极具纪念价值的结婚领证照片。

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胡杏儿与新人合照送祝福

对于新娘来说，这次的偶遇绝对意义非凡，因为胡杏儿正是她从小喜欢到大的偶像，新娘透露自己人生中观看的第一部香港剧集，正是由胡杏儿主演的经典代表作《肥田囍事》。能在自己生命中最重要的这一天，毫无预警地遇见儿时偶像，那份激动与兴奋之情，实在难以形容。

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