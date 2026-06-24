TVB上位小花何泳芍越南大解放 火辣泳装晒零赘肉古铜肌 获网民激赞自信就是美
更新时间：15:00 2026-06-24 HKT
发布时间：15:00 2026-06-24 HKT
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2018年落选港姐何泳芍（Honey），向来以一身健康性感的小麦色肌肤，以及健美身材，在众多女星中脱颖而出。何泳芍近年备受TVB力捧，因节目《学是学非》、《3日2夜》人气急升后，更获安排参与不少剧集。何泳芍近日到外地旅行，大晒好身材。
何泳芍邀网民共舞
何泳芍作为一名潜水教练，以及运动爱好者，从不吝啬在社交平台分享其美好身材。近日何泳芍趁著炎夏初到，便在IG上发布在越南岘港旅行的火辣照片，向粉丝大派福利，获得网民一致激赞。何泳芍在帖文中写下：「Let's dance？」
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从相中所见，何泳芍身处充满热带风情的海边餐厅，身穿一套设计独特的两件式泳装，大胆的剪裁和金属环扣的点缀，完美突显出何泳芍零赘肉的纤腰，以及结实的腹部线条。在夜色映衬下，何泳芍的招牌古铜色肌肤，显得更加诱人，配上灿烂的笑容，散发出自信又健康的性感魅力。
何泳芍获赞自信就是美
何泳芍的照片一出，即吸引大批网民点赞，又留言：「So hot la」、「好正」、「谢谢款待」、「咁辣得唔得㗎」、「自信就是美」，也有网民留下心心、火焰的表情符号。同时有网民以「世界波」来形容何泳芍的完美身材，但亦有网民不满何泳芍的照片：「得一张」，似乎想要求何泳芍加码。
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