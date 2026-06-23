前TVB「新闻女神」梁凯宁「透Bra」游意大利  吊带白背心上围迫爆  火辣人妻造人成功？

现年33岁的前TVB新闻女神梁凯宁（Maggie），自离开主播台后，一举一动依然是网民焦点。去年7月，她宣布与拍拖多年的大学同学男友订婚，并于11月在日本冲绳的浪漫教堂举行婚礼，正式成为人妻。近日，梁凯宁与丈夫畅游意大利，旅程中完全卸下昔日新闻女神的端庄包袱，尽情展现其性感火辣的一面，让粉丝大饱眼福。

梁凯宁白色小背心震撼视觉

成为人妻后的梁凯宁，魅力不减反增，颜值攀上新高峰，比起昔日在主播台前的专业形象，如今更添一份成熟妩媚，眉梢眼角都流露出诱人风情。在这次意大利之旅中，她于威尼斯、米兰等地留下了倩影。从她分享的照片可见，她穿上了一件设计简约的白色紧身吊带小背心，完美勾勒出其骄人曲线，丰满上围表露无遗，震撼视觉。其中几张照片，更隐约露出内里的黑色Bra带，性感指数破表，令一众粉丝看得血脉沸腾，纷纷留言大赞「女神好辣」、「身材太好了」。

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梁凯宁被粉丝催生「Made in Italy」

除了火辣身材成为焦点，梁凯宁与网民的互动亦掀起热议。有粉丝在留言区大胆询问：「会唔会Made in Italy？」，明显希望梁凯宁于意大利「两个人去、三个人返」，凯宁本人见到后，先是回复了一个大笑的Emoji，似乎对粉丝的直接感到莞尔。该粉丝见状即追问：「我讲中咗？」，没想到梁凯宁再次亲自回复，腼腆地否认：「没有啦」。尽管女神亲口否认，但粉丝们依然不放弃，笑著表示「明白既，未讲得」，继续送上祝福，希望她在这次浪漫的意大利之旅中「造人」成功，尽快传来好消息。

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