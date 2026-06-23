「华星三宝」罕合体陈奕迅梁汉文爆当年不和真相 杨千嬅首揭被大老板约去酒店：𠮶时真系好惊

「华星唱片」曾孕育香港乐坛多位歌神天后，今年成立55周年，「华星三宝」陈奕迅（Eason）、杨千嬅及梁汉文（Edmond）罕有合体，现身「星尘55」节目，分享当年同车趣事，回味在「华星」的成长点滴，当中杨千嬅还揭开「华星」改组前夕，大老板约去金钟酒店的神秘对话。

陈奕迅重提杨千嬅「心口有个勇字」

1989年「第8届新秀歌唱大赛」入行的梁汉文、1995年「第14届新秀歌唱大赛」夺得冠军的陈奕迅，以及同届的杨千嬅，曾同为「华星唱片」歌手。陈奕迅提起杨千嬅当年「心口有个勇字」从何而来？杨千嬅解释于2002年《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》上，首次夺得「叱咤乐坛女歌手奖金奖」，当时发表感言：「我乜都冇，净系心口有个勇字。」杨千嬅指因为当时华星改组，只剩她一人：「因为你哋走晒，走净我一个！」

杨千嬅被老板召见问人生规划

杨千嬅仍记得当时被公司大老板约去金钟某酒店倾谈，当时提到：「『其实我想倾一倾因为而家公司已经改咗㗎喇，我哋个唱片部门已经冇咗，得番发行部。但系我见你对公司好忠诚，到依家都冇嚟见我，或者要会面将来嘅前途系点，你咪好想继续喺华星』，跟住我望住，吓！做咩完咗呀？即系冇得再出碟呀！」杨千嬅坦言当时好惊，以为只是改组或换高层，原来是改变营运。但老板又向杨千嬅承诺：「如果你真系想继续我哋可以开返个Label俾你继续做，俾你出碟嘅。」杨千嬅补充当时自己没有回复公司，才会被召见问人生规划。

但在梁汉文的印象中，自己才是最后一员离开华星，因当初倾续约时，他以要去拍四个月《齐天大圣孙悟空》为由推迟：「我系去咗沙漠拍《西游记》（齐天大圣孙悟空），喺沙漠收到个Message，就系华星Close，睇到个报纸头版，吓！」杨千嬅到现在才得知梁汉文当年因为人不在港，才成为最迟离开华星的歌手。

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杨千嬅昔日开工惨况

陈奕迅、杨千嬅及梁汉文当年被封「华星三宝」，三人仍记得首次见面的情况。陈奕迅和杨千嬅为同届「新秀」，二人在比赛结束后，随「华星」大队去庆功，同场还有师兄师姐梁汉文、许志安、郑秀文、海俊杰、张崇基和张崇德等，非常热闹。

三人当年因经常同车四出宣传，而变得相熟。陈奕迅说：「杨千嬅最惨，因为佢自己化妆要早两个钟起身，公司车第一个接佢，再去接梁汉文，佢哋喺九龙，最后过海接我，因为『华星』喺湾仔。收工就放低我先，杨千嬅最后先落车，返去仲要落妆，即系最迟休息，好惨。」杨千嬅笑言自己原来好惨：「𠮶阵唔会谂蚀底，觉得有得做就好好。」

杨千嬅跳舞：依家啲关节唔系好掂

陈奕迅继续爆料，指梁汉文出名在保姆车食嘢：「而杯奶茶系唔会倒泻，好高技巧，落糖、搅拌。」梁汉文绘形绘声笑称：「系呀，转弯、煞车都无事。」杨千嬅却记得架车好逼，试过坐满歌手一齐出去做嘢：「真系要好瘦，缩埋一嚿。」

三人提到「华星三宝」称号，与当年的高层吴雨有关，从街头小食「煎酿三宝」启发。梁汉文表示：「𠮶阵我哋差唔多时候plug歌，一齐上唔同嘅节目做宣传，成日都一齐做嘢，然后就酝酿咗《大激想》出嚟。」杨千嬅认叻笑说：「我哋好劲㗎，乜嘢舞都识跳，凤阳花鼓都跳过。」陈奕迅跟梁汉文即场手舞足蹈，杨千嬅笑到失控表示：「依家啲关节唔系好掂，跳唔到。」

陈奕迅梁汉文曾传不和

梁汉文是陈奕迅和杨千嬅的师兄，曾在1992年跟师兄师姐合唱《火热动感LaLaLa》、1993年《爱情傻恋LaLaLa》，到1998年率领二人合唱广告歌《大激想》，以及一系列宣传企划。陈奕迅和梁汉文最难忘是拍《大激想》广告时，发现自己成为杂志主角。陈奕迅忆述：「𠮶晚喺西环拍通宵，杨千嬅埋位拍嘢，我同梁汉文踎喺电车站无聊揭杂志，见到写我哋『不和』，好好笑。」梁汉文指：「其实『华星』有一种特别气氛，就好似一间音乐学校，好有系统，透过歌唱比赛，然后咁多年帮呢班歌手做咗好多歌、推出好多唱片，令到佢哋有成就，一代一代咁传落去，亦维系到一班歌手嘅感情。」陈奕迅补充：「其实连幕后都系有呢种感情，好似一班旧同学。」

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