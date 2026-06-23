阮小仪13岁爱犬「细佬佬」今晨离世 撰长文忆临终心跳：安然接受这感觉 送别后惊现不可思议事

前商台DJ阮小仪今日（23日）在过IG宣布噩耗，陪伴她13年零9个月的爱犬「细佬佬」于早上离世。小仪坦言虽然「细佬佬」在她的怀抱中安详离去，感受牠心跳渐渐停顿的过程非常难受：「呢啲系佬仔同遮遮最好嘅福份，无需要打针针送你，冇令你辛苦好耐，遮遮只好安然接受生命最尾呢刻嘅感觉。」

阮小仪「细佬佬」近期身体状况转差

「细佬佬」近期身体状况转差，曾被医生诊断出患有心脏肿瘤并不时进出医院，阮小仪亦曾明言珍惜与「细佬佬」相处时光，由最初叫「细佬佬」加油，到现在叫牠要放心遮遮：「傻佬仔，你唔使再咁辛苦㗎喇，唔好迫自己，顺住生命要你点行就点行啦，遮遮而家已经有人照顾住，看护住，所以你可以pass畀佢㗎喇！」

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阮小仪送别「细佬佬」后发生灵异事件

「细佬佬」近期身体状态变差，阮小仪亦曾向牠说：「因为都知道大家已经尽力，遮遮同哥哥明白的，希望佬仔都明白，不用牵挂，要走就走。Love love love u。」今日「细佬佬」离去后，阮小仪在社交平台撰长文送别，但送别后发生了一件灵异事件，有朋友看完送别PO，不单看到耶稣光和「细佬佬」的云，阮小仪忍不住说：「不可思议的佬仔佬事，有冇咁快同我say hi呀，傻佬B！遮遮love u，遮遮love lu！」阮小仪的送PO全文如下：

亲爱嘅细佬佬：

遮遮多谢你呢只管家仔，管咗遮遮13年零9个月，遮遮遇到你，真系非常幸福。



今日2026年6月23日 早上7:30左右，你安详地喺遮遮怀中，将个头头挨住遮遮左边颈颈而离去。慢慢地感受你嘅心跳停顿，的确唔系好受，但当知道呢啲系佬仔同遮遮最好嘅福份，无需要打针针送你，冇令你辛苦好耐，遮遮只好安然接受生命最尾呢刻嘅感觉⋯⋯



佬仔，记得跟住DeeDee哥哥，佢一定会好似以前咁照顾住你。记得得闲返屋企企，记得偷𥄫遮遮，记得同过往13年几一样，记得样衰衰，但又劲又model咁款就得㗎嘞。



遮遮同你嘅约定，我哋大家都要记住，遮遮知道你喜欢望我个笑笑样，ok，遮遮会识做。不过你都系，要送返个笑笑样畀遮遮。



好啦，呢2年辛苦喇，而家一定唔驶入医院院，唔驶食药药㗎嘞，做你嘅快乐天使仔啦！



遮遮love u，遮遮love lu 。

再见啦 细佬佬，阮细佬佬🤍🤍

#遮遮最爱细佬佬too

#细佬佬13岁半要放心遮遮呀

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阮小仪曾同时间养两只芝娃娃

阮小仪曾同时间养两只芝娃娃，分别是「Dee Dee」及「细佬佬」，可惜「Dee Dee」于2019年病逝，阮小仪称「Dee Dee」大约6、7岁左右，小仪妈咪获士多老板送赠配种的狗BB，小仪见到「细佬佬」有「Dee Dee」当年的感觉，冲动之下即收养了「细佬佬」：「最初系有啲私心，想细佬佬陪『Dee Dee』，但系『细佬佬』嚟到屋企系被打入冷宫，我点都系偏心『Dee Dee』，入门口第一时间会嗌佢同摸佢先，好笑系我做呢啲动作时，『细佬佬』喺侧边开始呷醋又争宠，但佢又唔会虾哥哥『Dee Dee』，心知地位点都大唔过哥哥。」后期「Dee Dee」不适要打「皮下水」，当时小仪称「细佬佬」似懂得帮手照顾哥哥：「好记得『Dee Dee』，系半夜两、三点左右抽筋，『细佬佬』睇住我带『Dee Dee』去医院，但返嚟只得我一个人拎住毛巾，可能『细佬佬』会奇怪点解唔见咗『Dee Dee』？跟住几日『细佬佬』好乖咁傍住我，我睇住佢，佢又睇住我。有时会问『细佬佬』有冇挂住『Dee Dee』，佢好似识得咁望住张相。」