朱敏瀚同陈晓华分手挞着戴祖仪？ 误伤对方一部位女方惊难补救 男方拍心口：我一定负责

TVB上位小生朱敏瀚，日前出席新剧《飞常日志II》宣传活动时，亲口宣告已「回复单身」一段日子，更将绯闻女友陈晓华降呢成为同事，令这段绯闻正式画上句号。没想到刚刚宣布单身的朱敏瀚，转头便在同一场合令同事受伤，他不慎用手中的咪高峰撞崩了同剧拍档戴祖仪的门牙，惹得女方在镜头前忍痛苦笑，而朱敏瀚后续负责任的处理方式，被网民赞他是「世纪暖男」。

朱敏瀚为崩牙戴祖仪急寻名医

事后戴祖仪惊魂未定，并在个人社交平台上发文，分享了这次「新鲜滚热辣」的可怜故事。她不仅贴出了门牙崩了一角的特写照片，更焦急地向广大网友求助：「同场有冇专业牙医可以讲解吓系咪真系补唔到？」朱敏瀚见状即时在贴文下留言，他写道：「本人仅以至诚宣誓，今日两支咪高峰与阁下门牙之间的缘份，我冇极力阻止，实属无心之失，本人责无旁贷，现恳求各大牙科诊所，伸出援手，救救小弟！」他幽默又不失诚意的道歉方式，成功获得大批网民支持。

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戴祖仪向玄学家麦玲玲求救

戴祖仪在得到朱敏瀚的「负责」承诺后，虽然称赞他是个负责任的男人，但对崩牙一事始终耿耿于怀。由于事发后她马上要与著名堪舆学家麦玲玲一同开工，便急忙向麦玲玲请教崩牙会否影响运程。麦玲玲表示，在面相学上，门牙代表父母宫及人际关系，门牙有损确实可能对运势带来负面影响，因此强烈建议她尽快修补牙齿，以保运程顺遂。

网民起哄撮合朱敏瀚、戴祖仪

正当戴祖仪为牙齿和运程担忧时，朱敏瀚再次展现负责任的一面。他在戴祖仪的帖文下再度留言，回应道：「你玲玲姐都出埋，我点会唔负责呀！」此话一出，再次引来网民激赞，认为他不仅勇于承担，更懂得用轻松的方式化解尴尬。由于朱敏瀚最近才刚在活动上承认「单身一段日子」，如今却因一场意外，要向戴祖仪「负起人生责任」，不少网民纷纷起哄，笑言或许会成为二人感情发展的契机。

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