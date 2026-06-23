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钟雨璇否认模特儿式微转行 自资出歌后感恩有唱片公司赏识 盼续约再开演唱会

影视圈
更新时间：19:15 2026-06-23 HKT
发布时间：19:15 2026-06-23 HKT

钟雨璇和苏姗今日一起出席时装店开幕活动。钟雨璇从小便参加很多模特儿赛事，也夺得过模特儿比赛冠军，16岁开始当模特儿，近日她忙于训练基层小朋友参与服装设计活动，并亲自指导他们行猫步，让一众孩子踏上舞台当小模特儿，发挥所长。

钟雨璇爱唱歌自资出道

问她是否模特儿工作式微所以转行做歌手？钟雨璇否认，解释因为自己喜欢唱歌，2016年开始自资做歌手推出第一首歌，及后签了唱片公司，即将推出新歌《繁心》，今年是合约最后一年，她很希望能与唱片公司继续合作下去。

钟雨璇感谢契妈苏姗

她坦言：「唱片公司给予我很多机会，我当独立歌手时开过两次音乐会，加入唱片公司后也举行过一次音乐会，希望能有机会公司为我再开演唱会。」她又十分感谢契妈苏姗，因为每次她举行演唱会苏姗也会帮她练歌。

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