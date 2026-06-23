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中年好声音4丨颜米羔自嘲怕成「猪队友」 点名拍档郑仲豪为心水冠军 赞尹景顺有很多可能性

影视圈
更新时间：18:45 2026-06-23 HKT
发布时间：18:45 2026-06-23 HKT

颜米羔、侯静伊、钟雨璇和苏姗今日出席时装店开幕活动。颜米羔之前参与《中年好声音4》助战环节，与郑仲豪合唱参赛，颜米羔笑指，希望自己是对方的助力，而不是阻力，又指各参赛者都是大热门，但要他拣一位支持的话，他的心水当然是这次的拍档郑仲豪，因合作后很欣赏对方。

颜米羔觉得尹景顺有很多可能性

问到黄博与参赛者之一的尹景顺合唱后被评判大赞？颜米羔也感到尹景顺有很多可能性，有机会胜出助战这回合，他说：「比赛真的很难说是否一定赢，因为只是演出那几分钟，若然病了水土不服便大件事，因为没有平时分计算，就如上一集吴亦伟支气管发炎，明显声音变了，但他爆尽演出。

侯静伊赞节目出身个个有实力

被问到《中年好声音4》的出现，会否对你造成压力？他淡然回应：「同一所名校出来不是律师便是医生，怎会有压力？」侯静伊也指，这个品牌可以说给人知，每一位出来的都是有实力。

颜米羔凌晨推出第二首新歌《终点见》

今晚凌晨颜米羔便会推出个人第二首新歌《终点见》，并透露，将于八月再推出多一首新歌。而侯静伊也将于本月30日推出自加入唱片公司TMG后第一首新歌《红手绳》，并将于7月5日举行新歌发布会，届时将会邀请一众《中年好声音》歌手出席，她说：「我当独立歌手六年真的很辛苦，现在有唱片公司照顾真是好得多。」

颜米羔专心做歌手

此外，黄剑文转型当主持，颜米羔表示，过往曾与他一起主持个节目《今晚有歌厅》，现在真的为黄剑文感到高兴，因为他已没有过往那么害羞，但颜米羔则觉得自己还是专心做歌手较好，因为他的格言是一切有安排。侯静伊则相反很想当主持，因为早前参加节目《唱钱》后，很多人留意到她的声音很适合做主持，而且说她反应快，她说：「黄剑文这位师兄也说过不要局限自己，所以我也想当主持。」
 

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