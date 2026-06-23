邵子风遇袭｜曾被虾头视作丈夫 疑以患躁郁症为由拖延婚事 公开追吕方老婆70万寸唐紫睿隆胸

艺人「虾头」杨诗敏前男友、YouTuber邵子风今日（23日）于新田一间餐厅进行直播时，突遭一名光头男狂殴至血流披面，警方随后以涉嫌「袭击致造成身体伤害」拘捕一名男子。邵子风多年来在娱乐圈一直充满争议，并曾公开表示患有情绪病。这次遇袭事件，再次让这位话题人物的过往恩怨浮出水面。

邵子风与虾头错爱多年

邵子风最为人熟知的一段情，是与艺人「虾头」杨诗敏的恋情。两人在2015年公开认爱，邵子风同时身兼男友与经理人角色，两人极速在西贡同居，并经常以情侣档姿态示人。

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邵子风以躁郁症拖延婚事

当时虾头早已将他视为终身伴侣，为了给男友惊喜并成为「真正有吸引力的女人」，她展开地狱式减肥。在短短三个月内狠甩35磅，体重由153磅降至118磅，更将成果写成书《虾哈笑Keep Fit通胜》。然而，当虾头提及婚期时，邵子风却屡屡以患有躁郁症为由拖延，令婚事不了了之。

虾头：最没自尊的一次感情

这段看似稳定的感情，在2018年因邵子风被爆出与另一女生视像调情并索吻而彻底瓦解。事发后，邵子风发表千字文，爆出两人其实早在2017年6月已经分手，强调没有第三者，只是因为自己有情绪病，逼得两人「要继续扮情侣」。虾头后来在访问中坦言，这段关系太复杂，工作与生活的摩擦无法解决，加上男方的躁郁症让她情绪崩溃，形容这是她「最没自尊的一次」感情，最终为了找回自己而选择放手。

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邵子风向吕方太太追数70万

除了感情争议，邵子风在圈中亦频频惹出是非。2023年10月，他在网上公开向歌手吕方的太太、有「网络买餸天后」之称的伍惠宝（Rainbow）追讨70万欠款。他公开了疑似2019年的对话截图，指对方「已读不回继续扮无嘢」。

邵子风狙击伍惠宝

伍惠宝随后反击，澄清这是正当的商业入股行为，绝非私人借贷，并发表声明指已就恐吓与诽谤报警及交由律师处理。然而事件峰回路转，伍惠宝后来神不知鬼不觉地删除了该声明，却被邵子风一早截图并发文嘲讽：「说好的已经报警？声明过就系声明过，无得抵赖呢！」引发网民热议。

邵子风唐紫睿公开互数

邵子风的惹火言行也曾波及其他艺人。2016年，女星唐紫睿（Hazel）参加《G1格斗会》期间，控诉遭到网络欺凌，直指有人在网上翻出她10年前的照片，大造文章指她整容和隆胸。外界将矛头指向当时身为龙小菌经理人的邵子风。

邵子风狂闹陈淑兰

节目主持陈淑兰（兰子）为此在录影中途致电邵子风对质，但邵子风以「正在揸车」为由匆匆收线。事后，邵子风在社交平台发文反击，批评兰子即兴打电话访问是「犯了专业主持的错」，更指对方藉节目搞私人恩怨。面对邵子风的言论，兰子冷待回应，而邵子风则坚称自己只是「公开评论」，否认是在背后搞是非。