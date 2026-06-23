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方力申父亲节三代同堂感触满泻 6个半月大囡囡首声「爸爸」收最大惊喜 11月泳渡35公里惊涛骇浪澳门海峡

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-23 HKT
发布时间：17:45 2026-06-23 HKT

方力申出席林盛斌（Bob）的《BOBMAN搏命先生》世界巡回栋笃笑记者会，为好友林盛斌撑场，他指老友会互相支持，之前也有为其Talk show担任嘉宾，今次Bob没请嘉宾，也会到澳门撑场。小方表示11月也将游渡海泳到澳门，今次挑战35公里，7年前环岛泳游了45公里，不过今次浪会比较大，也需要申请澳门及内地的水域批文。

方力申盼女儿岸上打气

小方指女儿IsIa已6个半月大，希望届时女儿在岸上等他，而太太叶萱（Maple）也表明怕晕船浪不会坐船陪他，也会到岸上等他完成。

方力申古惑女「奸计得逞」融化爸爸

为了这次挑战，他称要准备练水，每日1、2小时，因此少了时间陪女儿，「她之前都不是自主表情，但现在大家逗她都会笑，更会喊扭妈咪抱，会有奸计得逞的表情，是个戏子！但我们都中计，都忍不住宠她，因为听说喊得多会有创伤。」

方力申父亲节摸酒杯底 

问到过去的父亲节如何庆祝？小方表示冧爆，和家人们吃饭，「当下太太喂女儿食奶、我则和爸爸摸酒杯底，又是儿子又是父亲，我请妈咪拍下，觉得画面很有意义。」小方指今早出门前，摸女儿鼻子逗她玩边讲「爸爸」，终于在十多次后，很确定听到女儿讲了第一声爸爸，问太太吃醋吗？他笑言女儿上星期喊妈妈了，「这算是我父亲节最好的礼物。」

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