向佐泪诉家事不公揭向佑遭「全网封杀」 患心理病只能在家愿分胞弟一半家产

影视大亨向华强跟太太陈岚（向太）近年不时在网上大爆家事，曾狂踩两子无做生意的本事，为免被败光家产，公开未来规划，打算将全部遗产交予长子向佐的太太郭碧婷管理。向太亦曾在网上点名斥责细仔向佑，指其自幼反叛、挥霍无度，明言不接纳向佑的另一半，闹出家庭不和风波。向佐近日接受内地传媒易立竞的《言外之易》访问，为胞弟向佑的待遇抱不平，一度在节目中哽咽。

向佐指父母双重标准

向佐在访问中，提到胞弟向佑的处境，一时难掩激动情绪，当场哽咽，更心痛地为弟弟发声，坦言自己无法接受父母对待两个儿子的双重标准，与不公平待遇，甚至表示：「如果可以，我愿意把自己的一半分给他。」

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向佐直言父母的成长影响他们对子女的态度，虽然自己获得父母的溺爱，但父母对待弟弟向佑的要求完全不同。向佐坦承：「有时候你太了解你儿女，或者太了解你爸妈的话，往往会走到一个非常极端的形式，你看我们家现在状况就很极端了。」

向佐很爱胞弟向佑

向佐表示自己很爱胞弟向佑，亦会保持联系：「我很爱我弟的，我非常保护他。」被问到两兄弟面对父母遗产分配不公的状况，向佐沉默一会再点头：「第一，他们还没分配，他也不用担心那么多。我觉得第二，我觉得我父母也某程度，不应该这么公开去说我弟，那是公开。如果须有什么觉得能解决的，为什么一家人不能私底下解决呢？」向佐认为不管一家人的关系如何，应该私下沟通，私底下解决，自己可以承受父母公开数落，但不代表胞弟向佑可以承受：「我弟弟是…他有心理病的。」

向佐的角度父母已经是成功人士，何必对下一代有高要求：「父与母都好，为甚么要对于一个孩子有要求呢？要求…你们都那么成功了，他有甚么对不起你们？他只是在事业上没甚么成长，我觉得还好吧，不至于这样。你这样叫全网封杀他，不是吗？他怎么找工作？你告诉我。」

向佑生日向太送祝福

向佐直言因为父母的举动，导致向佑找工作出现困难：「我不知道，他能做甚么？」被问到向佑已经结婚，向佐表示：「对。」并续称向佑因为父母言论，形同「全网封杀」：「只能待着，不然呢？你是一家公司老板，你会请他吗？不会。他将来怎么活呢？每一个老板都会翻…家长的视频出来，他怎么去面对这个世界呢？」日前向佑生日，罕有获母亲向太在网上送祝福，向佑也回复：「想你，爱你」，疑似修复关系。

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