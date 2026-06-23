虾头旧爱邵子风直播被狂殴 遭光头男连环挥拳打爆鼻血如泉涌

「虾头」杨诗敏前男友、YouTuber邵子风被人打伤。今日（23日）邵子风在餐厅内进行网上直播期间，突然被一名光头男狂打，当时邵子风未有熄机，直播画面至少向面部挥了五拳，镜头一转邵子风已经血流满面，状甚恐怖。

邵子风倒地后面及鼻部血如泉涌

邵子风被打影片在YouTube频道「最快新闻」流出，片中所见，邵子风曾警告对方「唔好掂呀嗱！千祈唔好掂呀！」但光头男未有理会，多次咆吼地质问邵：「吓X我老婆呀？」并挥拳，邵子风倒地后面及鼻部血如泉涌，但光头男未有停手，继续挥拳狂打。

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邵子风清醒送院治理

有人见状上前劝开光头汉，同时把二人拉到一边坐低。其后，邵男又向另一名女子拍摄，该女子即指出「我唔同意被影」，同时以手机反拍邵男。其后YouTube频道「最快新闻」再上载一段短片，片中邵子风说：「咁都得嘅！个鼻打到肿晒喇！」画面外有人向邵子风询问，对方是否用拳头施袭、有没有武器，邵回应：「拳头呀，唔见武器呀。佢单车冲入嚟，丢低咗架单车。」不过车上传出有人叫邵子风不要拍摄，邵子风表示知后，短片结束。