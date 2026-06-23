曾志伟父女沽荃湾半山豪宅  卖宝云汇三房连车位套现逾1200万  奖门人卖楼曾狂赚近3千万

现年73岁的曾志伟向来投资有道，近日他看准楼市回升的时机趁机沽货，与女儿曾宝仪等相关人士售出位于荃湾半山「宝云汇」的一个3房套单位，成功套现1,240万港元，持货逾10年账面微赚约8%。

曾志伟沽出豪宅连3车位

据市场消息指，上述易手的单位为荃湾半山荃锦公路98号宝云汇7座高层A室，实用面积达1,107方呎，采3房套间隔。单位最终连同3个车位以1,240万元成交，折合实用呎价约11,201元。

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曾志伟及曾宝仪共同拥有

资料显示，该单位的原业主为「中太管理有限公司」，其公司董事名单中就包括了曾志伟及其爱女曾宝仪等人士。翻查记录，该公司早于2012年以1,080万元购入上述单位及1个车位，其后再于2015年斥资70万元一手购入另外2个车位，总买入成本合共1,150万元。是次转手，账面获利90万元，物业升值近8%。

宝云汇位于荃湾半山

宝云汇近期平均成交呎价约10,680元，虽然较3个月前下跌约5.42%，但近3个月内录得的5宗成交全属获利离场，反映屋苑具一定抗跌力。目前屋苑约有3个3房单位放盘，叫价介乎798万至1,300万元不等，呎价为11,192元至12,623元。

曾志伟投资眼光独到

其实曾志伟一向热衷投资物业，过往亦有多次眼光独到的获利纪录。当中最受瞩目的，莫过于他在2002年仅以420万元买入九龙界限街164号地下物业，持货19年后，于2021年获恒和珠宝集团以高达3,200万元收购，账面狂赚2,780万元，升幅高达6.6倍。

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