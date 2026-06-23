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BOBMAN搏命先生丨Bob林盛斌宣布开19站世界巡回栋笃笑香港压轴回归 豁出去爆从未公开「电台血泪史」

影视圈
更新时间：17:15 2026-06-23 HKT
发布时间：17:15 2026-06-23 HKT

林盛斌（Bob）的《BOBMAN搏命先生》世界巡回栋笃笑在西九龙举行记者会，宣布将举行澳门、马来西亚以及广州三站，并预告世界各地演出，并将以香港作为19站演出的最后一站，获旗下艺人王镇泉、许蕙菁、邓洢玲、刘晨芝，好友方力申等到场支持。

林盛斌Bob谈巡演第三度开骚

Bob表示今次已是个人第三次举办巡回栋笃笑，暂定19站，更有机会在美加新增场数，Bob表示上次成绩理想，虽还未一票不留，但见到大家都开心，去年在红馆演出后，大家都问他甚么时候再开，终于与拍档构思再次巡演，问到想开比红馆大的场地？他笑言有场地已好好，又笑言今日宣布好消息，比拎奖更亢奋。

林盛斌Bob骚今次会以奋斗史为题

不过Bob表示有压力，因上次大家都喜欢，很想好好构思，令大家可以笑得同样开心，「上次每完骚，都收到很多当晚观众的DM，所以都担心今次会否有这个反应。」Bob表示今次会以奋斗史为题，在电台时大家看不到的事，从未公开讲过，「电视都有辛酸血泪，会分享将感受转为动力，然后向前冲，都是正能量，不过家庭上辛酸没有这么多，每日都和太太博弈！」

林盛斌Bob坚持独脚戏

Bob表示今次不会邀嘉宾，是独脚戏，笑言每站都碌爆人情卡请嘉宾，希望不影响销情。问连开19站要和太太博奕吗？他笑言家人完全没问题，之前忙拍剧见少了，反而亲切了不少，现在可能有少少烦，希望我快点出Trip。

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