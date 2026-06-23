Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海儿首回应《东周刊》独家爆拍拖：唔想影响爱锡我嘅人 提结婚真实想法 盼留私人空间

影视圈
更新时间：15:49 2026-06-23 HKT
发布时间：15:49 2026-06-23 HKT

「音乐女神」海儿（陈海儿、Hedy），被最新一期《东周刊》独家爆密冚多时的恋情！日前她现身中环PMQ，获高大猛男驾黑色宝马接送，2人更到西环咖啡店撑枱脚。男方对她照顾有加。其后更到海滨漫步赏日落。海儿回复《星岛头条》表示：「谢谢大家关心，抱歉自己私事打扰到大家，我入行时间尚浅，之前冇特别提起感情生活，纯粹系唔想因为公众人物呢个身份，影响到身边一直爱锡我嘅人，所以希望可以保留少少私人空间，目前我未有结婚打算，重点都放在工作上，仲有好多工作上嘅目标想去试，除咗现时女高音同埋导师评审嘅工作，我希望将来可以出到属于自己嘅歌，甚至开到自己嘅音乐会，同时想喺度趁呢个机会，多谢一直支持我嘅fans，感激一路以嚟在我身边默默支持我嘅人，我会继续努力做好自己嘅工作，多谢大家！」

相关阅读：钻石级笋盘黄宗泽遇海儿即发功？揸绝版古董车出巡 却因「一事」吓到面色大变

男方对海儿照顾有加

日前海儿被目击于中环PMQ结束行程后，获一名驾驶黑色宝马的高大猛男亲自接送。两人随后驱车前往西环一间咖啡店撑枱脚，期间男方对海儿照顾有加，见女方难抵冷气，更立刻脱下恤衫为她披上，举动极尽体贴。叹完咖啡后，这对热恋中的情侣更漫步海滨长廊欣赏浪漫日落，海儿全程冧爆甜笑，最后两人由男方驾车同返薄扶林香闺，继续享受甜蜜的二人世界。

相关阅读：海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
21小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
6小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
9小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
8小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
6小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
5小时前
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
20小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
4小时前