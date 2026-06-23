海儿首回应《东周刊》独家爆拍拖：唔想影响爱锡我嘅人 提结婚真实想法 盼留私人空间

「音乐女神」海儿（陈海儿、Hedy），被最新一期《东周刊》独家爆密冚多时的恋情！日前她现身中环PMQ，获高大猛男驾黑色宝马接送，2人更到西环咖啡店撑枱脚。男方对她照顾有加。其后更到海滨漫步赏日落。海儿回复《星岛头条》表示：「谢谢大家关心，抱歉自己私事打扰到大家，我入行时间尚浅，之前冇特别提起感情生活，纯粹系唔想因为公众人物呢个身份，影响到身边一直爱锡我嘅人，所以希望可以保留少少私人空间，目前我未有结婚打算，重点都放在工作上，仲有好多工作上嘅目标想去试，除咗现时女高音同埋导师评审嘅工作，我希望将来可以出到属于自己嘅歌，甚至开到自己嘅音乐会，同时想喺度趁呢个机会，多谢一直支持我嘅fans，感激一路以嚟在我身边默默支持我嘅人，我会继续努力做好自己嘅工作，多谢大家！」

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男方对海儿照顾有加

日前海儿被目击于中环PMQ结束行程后，获一名驾驶黑色宝马的高大猛男亲自接送。两人随后驱车前往西环一间咖啡店撑枱脚，期间男方对海儿照顾有加，见女方难抵冷气，更立刻脱下恤衫为她披上，举动极尽体贴。叹完咖啡后，这对热恋中的情侣更漫步海滨长廊欣赏浪漫日落，海儿全程冧爆甜笑，最后两人由男方驾车同返薄扶林香闺，继续享受甜蜜的二人世界。

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