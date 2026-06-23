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李连杰罕晒四千金旧合照认「不是成功父亲」 亲口剖白与前妻女儿关系

影视圈
更新时间：16:30 2026-06-23 HKT
发布时间：16:30 2026-06-23 HKT

李连杰近日在社交平台分享一段集结四位女儿童年旧照的影片，写下「我陪你们长大，你们陪我变老」，还大方谈到「学习如何成为孩子的挚友」。让不少网民好奇李连杰跟两任妻子所生的女儿关系，更有网民将其解读成对女儿的「亏欠」。

李连杰尽力却未做得好

李连杰前日（21日）在IG分享与细女Jada的访谈影片，罕有地剖白自己作为父亲的心路历程，坦言自己「并不成功」。面对利智所生的细女Jada，被问到：「你认为自己是个成功的父亲吗？」李连杰毫不犹豫地回答：「我不认为我成功了。」李连杰坦承在人生的每个阶段都已尽力而为：「但尽力并不意味著做得好。」

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李连杰不想再做父亲

李连杰直到今日，仍在学习如何扮演父亲这个角色，还直言：「我不想再做父亲了。」李连杰解释：「我想成为我所有的孩子，我四个女儿的朋友。现在你妈妈和我，只希望四个字『健康快乐』，如果跌倒，我们一起跌倒，如果我们赢了，我们一起赢。」李连杰在结尾更表示：「So what？So be it！（那又怎样？就这样！）」疑间接回应多年来外界对于李连杰「偏心」的质疑。

李连杰与前妻黄秋燕1987年结婚，育有大女李思和二女李苔蜜。李连杰在首段仅4年的婚姻中，因与前亚洲小姐冠军利智合作电影《龙在天涯》挞著，李连杰曾在访问中，直言：「见到利智才知道甚么是爱，可以为她去死，可以不要名不要利。」最终李连杰在1990年向黄秋燕提出离婚，翌年在美国完成手续。

李连杰赠大女30万嫁妆

李连杰与利智于1999年再婚，诞下女儿Jane、Jada，李连杰对两个女儿悉心栽培，安排入读顶尖名校，又曾带利智的两女出入名流场合，Jane毕业于哈佛大学，其后进入华尔街做金融，而Jada则在哥伦比亚大学修读心理学，毕业后创业，开工作室为亚裔青少年作心理疏导。

李连杰近年因健康问题，逐渐与黄秋燕的两个女儿修复关系，早年曾曝光二女李苔蜜是眼科医生，曾为自己检查眼睛，而大女李思有指任职国际幼儿园当教学主管，结婚时获李连杰送价值30万人民币的汽车作为嫁妆，不过当时却遭网民揶揄，身家传闻高达20亿的李连杰，出手略嫌孤寒。

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