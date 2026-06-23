卢惠光两子颜值直逼人气偶像可原地出道 细仔爆肌身形劲吸睛 老窦因一事豪气宣布「唔拍」收工

前香港拳王卢惠光与已故前妻黎淑贤育有卢俊谚（Jacky）及卢俊希（Jovan）两个儿子，卢惠光离婚后选择不再婚，父兼母职照顾儿子，不惜花尽「棺材本」供两名儿子到英国留学，而两兄弟亦十分长进，不仅颜值极高、身形高大，而且各自在学业和才艺上取得不俗的成就。

卢惠光两个仔秘密为老窦送惊喜

卢惠光日前在小红书贴上一段影片，两个仔在父亲节当日秘密为老窦送惊喜，片中所见，卢惠光起初一脸不耐烦，边行边抱怨父亲节都要开工拍摄，想不到原来「开工」只是烟幕，正当卢惠光濒临黑面期间，两个仔突然惊喜现身，听到他们叫「光哥」，逗得卢惠光笑不拢嘴，即场豪气宣布：「我今日唔拍喇！」

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卢惠光看到两个仔惊喜现身「呆一呆」

卢惠光看到两个仔惊喜现身，本能反应「呆一呆」，但很快展露出灿烂和欣慰的笑容，他一脸茫然地问：「你个衰仔唔系约咗人踢波咩？你又话畀我听要去食饭？」大仔随即贴心地回应：「父亲节呀，光哥，梗系要过嚟陪你啦！」卢惠光秒被融化，对着他们说：「I love You！」后，三父子深情拥抱，画面十分温馨。卢惠光与黎淑贤离婚后，两个儿子交由他抚养，多年来对儿子卢俊谚、卢俊希非常爱锡，两子渐渐长大，三父子的关系更如兄弟般相处愉快。虽然大仔卢俊谚曾经在泰国校园电影《The One You Love》担正做男主角，获网民大赞似足韩星朴海镇，卢惠光曾考虑过安排大仔入行，但想不到卢俊谚拍戏只属玩票性质，坚持要完成学业，最终毕业于英国著名学府巴拉福特大学（University of Bradford），主修物理治疗学士课程，毕业后再学针灸，实行双管齐下医人，目前卢俊谚已经香港执业，亦专注照顾爸爸的健康。

卢惠光尽耗棺材本供两子出国读书

卢惠光为栽培两子成才，曾表示自己尽耗棺材本供他们到外国读书，之前他就曾年花30万供大仔留学，细仔卢俊希目前在英国读书，卢惠光说：「做老窦供书教学不求回报，做仔都唔使养我，读书系为佢哋自己嘅将来，千万唔好话为咗老窦，成功与否都唔好怨我，我已尽力畀你哋所需。」卢惠光亦曾表示看见儿子学成归来，当初节衣缩食供书教学都很值得。卢惠光两个仔都亦遗传父母的优良基因，细仔卢俊希成长速度惊人由一脸稚气的小男生变成小鲜肉，身形比爸爸和哥哥还要高，倒模妈咪黎淑贤颜值极高比爸爸更有星味。卢俊希尽得爸爸的武术真传，9岁时学过跆拳道并曾夺全区冠军，卢惠光称儿子的「一字马」技巧胜过他：「因为我有教他踢脚，他以泰拳方式踼法，所以𠮶种力好劲。」卢俊希长大后操得一身强劲肌肉，胸肌、朱古力腹肌相当吸睛，绝对可以原地出道，卢惠光笑指：「操到咁大只边度够佢揪啊！黐线嘅！两兄弟夹埋恰我死X梗啦！」在镜头前man爆的卢惠光，对照顾儿子亦有一套心得，因他不时要出拍戏，所以一直管教很严，不时提醒儿子不要吸毒，第二不要跟人打架，第三不要饮醉酒撩事斗非，而且父子间最紧要坦诚，假如儿子有事瞒自己，他会觉得很好嬲。

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