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Stray Kids新世巡12月袭启德 Felix签名足球22万成交赢荷里活巨星

影视圈
更新时间：14:15 2026-06-23 HKT
发布时间：14:15 2026-06-23 HKT

人气韩国男团Stray Kids继去年《dominATE世界巡回演唱会》大获成功后，今日宣布全新世巡《RUN IT》，消息一出即令全球粉丝（STAY）疯狂。今次巡演规模庞大，亚洲站行程由韩国出发，横跨日本东京、名古屋、大阪、福冈、香港、台湾、泰国及新加坡，直至2027年3月。香港站定于12月5日在启德主场馆举行，售票详情稍后公布。宣传海报更附有「AND MORE」字样，相信北美、欧洲、拉丁美洲等地的演出日期将陆续曝光。

Felix支持UNICEF

此外，成员Felix近日再度以实际行动展现其影响力，他早前出席苏富比慈善拍卖会，捐出一个附有亲笔签名的代言名牌足球，拍卖行原本估计成交价约2,000美元，惟由于Felix人气极旺，加上世界杯热潮带动，最终以28,160美元（约22.1万港元）高价成交，远超预期。所得款项将全数拨捐儿童慈善机构UNICEF。Felix捐出的足球是全场最受瞩目的拍品，成交价亦远高于多位荷里活巨星的同类拍品，例如演员佐殊夏利（Josh Hartnett）的签名足球仅以2,816美元（约22,100港元）售出。

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