赌王何鸿燊「最惨孙女」何家华双亲离世45年 晒童年家庭照悼父母：想与他们分享人生苦乐

被封「赌王家族最惨孙女」的何家华（Faye Clementina Ho）的爸爸何猷光是何鸿燊与元配黎婉华所生的长子，不过何猷光与太太Suki Potier在1981年于葡萄牙里斯本遭遇严重车祸不幸一同丧生，二人留下年仅6岁的大女何家华和只有3岁的二女何家文，两姊妹一夕之间失去了双亲，后来主要由爷爷何鸿燊及四姑姐何超雄照顾长大。

何家华在双亲的死忌发文悼念

何家华今日（23日）在IG贴上多张与小时候与父母的相片，原来今日是双亲的死忌，何家华以英文留言：「45年前的今天，一场悲惨的车祸夺走了我的父母的生命。每一天，我都多么希望能够告诉他们我人生中的成就、奋斗、痛苦和快乐。我非常想念你们，23/6。」

相关阅读：赌王「最惨孙女」何家华疑与第二任丈夫离婚 IG发文泄心声：单身胜过被人利用善良

何家华近年决正式定居澳门

何家华近年决正式定居澳门，她曾称两个孩子已经长大成人，不需要特别照顾了，所以决定回到儿时成长的地方。何家华早年亦曾重返故居，勾起不少心酸回忆。何家华忆述父母离世时只有6岁，仍有少许记忆，她儿时觉得花园里很高大的树，以及曾与妹妹共用的狭小浴缸，如今以成年人的视角再看，才发现一切已截然不同。何家华亦曾表示，这次旧地重游是她必须面对的功课：「如果永远不回去看一次，我的大脑就永远只会停留小时候的记忆。」这趟勇敢的治愈之旅，不仅让她直面内心深处的创伤，也让她终于能用大人的眼光，重新拥抱那段逝去的童年光景。

何家华出身显赫前半生过得坎坷

何家华出身显赫，但前半生过得坎坷，何家华曾在2003年与首任丈夫Michael结婚并诞下一子一女，可惜于2009年离婚。多年来三母子移居英国，但在2016年发现患上第三期乳癌，当她的抗癌经历相难过：「做完第一次疗程真系好depress（沮丧），因为医生会比100%嘅药你，隔咗几日真系好唔舒服，我望住块镜睇见自己个样真系好似死咗咁，灰色嘅啲皮肤，我系永远唔会唔记得呢样嘢，系第一次觉得唔做啦，死咗去算啦！」幸得家人的陪伴鼓励和医护人员悉心照顾，何家华最终战胜癌魔重拾健康。其后何家华收购了英国赛车队Smiths Racing，改名为FHO Racing，成为英国电单车赛的唯一女班主后，在2023年与任职电单车锦标赛总监的男友Stuart再婚，但近期何家华疑似婚变，她曾在IG留言称单身总比和利用你的善良为己所用的有毒之人在一起强，似乎暗示与电单车锦标赛总监老公Stuart的婚姻划上句号。

相关阅读：赌王元配黎婉华大宅罕有曝光 「皇宫级」故居内貌全公开 欧式古典风格富丽堂皇 极品古董摆设随处见

赌王元配黎婉华大宅曝光