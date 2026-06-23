港姐2026丨12位候选佳丽展首个外景拍摄 师姐冯盈盈领军吸引不少途人目光

《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽已经顺利诞生，今届佳丽普遍拥有高学历，超过半数为硕士毕业生，日前她们在电视城首晤传媒后，正式展开集训和拍摄的工作。

12位候选佳丽展开首个外景拍摄

12位候选佳丽今早（23日）06时30分𠝥在高铁站集合，乘坐高铁出发到湖南展开首个外景拍摄，12位佳丽以运动服饰亮相，表现精神奕奕，率先在车站内拍摄花絮。

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冯盈盈黄嘉雯陈德懿展现师姐风范

12位候选佳丽分别是1号袁丝珩、2号李泽欣、3号李澄晴、4号谭雅文、5号魏欣、6号卢蔚晴、7号杨媛媛、8号邓匡闵、9号周芳姿、10号陈梓颖、11号颜懿菲和12号汤家琳的首个湖南外景拍摄之旅，大会安排了三位师姐冯盈盈、黄嘉雯、陈德懿同行出发，三位师姐亦亲切跟她们打招呼，展现师姐风范，吸引不少途人目光。

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