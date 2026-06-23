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8点直乐VIURIETY丨谭玉瑛惊喜现身ViuTV 告别TVB后好玩就去 揭李家鼎走出阴霾「肥返好有中气」

影视圈
更新时间：08:00 2026-06-23 HKT
发布时间：08:00 2026-06-23 HKT

谭玉瑛昨晚惊喜现身ViuTV直播节目，受访透露与合作多年的旧东家TVB已经完结合约：「旧年已经完咗，而家觉得好玩嘅节目就去！」在节目上与三位镜仔玩游戏及烹饪，谭玉瑛笑言感觉与合作李家鼎分别甚大，观看大师级的鼎爷煮食获益良多。

谭玉瑛关心李家鼎近况

李家鼎在前妻施明离世后，身形明显消瘦不少，谭王瑛表示有透过电话关心鼎爷状况：「有电话联络问候佢，肥返啦！总之心情好返、最紧要健康好返！」表示未有关心鼎爷与长子李泳汉之间关系变化，亦未有见面：「我有时写文字讯息畀佢，佢用语音回复我，好有中气！」

谭玉瑛悼念钟景辉：黯然但感恩

钟景辉早前离世，谭玉瑛曾与King Sir合作，坦言感受良多：「人生总有完结嘅一日，当然听到消息好黯然。记得以前电台做节目，我都访问过佢，倾咗三个钟头。同佢好好倾，故事娓娓道来，好记得当时情景，佢系个好好嘅前辈，冇佢就冇训练班，冇训练班就冇我哋。」但谭玉瑛表示当年训练班并非由King Sir亲自教授。

谭玉瑛盼陈敏儿两子好好生活

同为训练班早一届师姐的陈敏儿近日亦因病离世，谭玉瑛表示二人在剧集与节目分别发展，较少合作机会，虽然知道她一直抱恙，但不爱提及因此未有经常问候，只叹指：「希望佢两个仔仔好好生活。」
 

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