8点直乐VIURIETY丨邱士缙亲解后援会解散：感激八年付出新旧两方已完成交接 杨乐文失落釜山男配但享受过程

MIRROR成员邱士缙（Stanley）、陈瑞辉（Frankie）、杨乐文（Lokman）及谭玉瑛昨晚出席ViuTV直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，三位镜仔在烹饪环节为香港聋人足球队及现场观众炮制名菜「打边炉」，亲手准备汤底及火锅鲜料，笑言为平时演出庆功必备营养美食希望与大家分甘同味。在水果常识抢答环节中，三位MIRROR跳舞担当大骚舞技轮流freestyle唤起粉丝尖叫，Stanley更连环劈一字马「失败」引起满堂笑声；Frankie答题时似乎对香蕉情有独钟，不论任何提问均飞身抢香蕉咕𠱸，Lokman及Stanley抢答香蕉及林杮但错误后，竟故作发脾气高呼「食蕉啦」「食杮啦」让多年主持儿童节目的谭玉瑛姐姐笑骂粗鲁！

陈瑞辉首度现场献唱新歌

陈瑞辉在直播节目上深情演唱新歌《是日恋爱》，与杨乐文、邱士缙受访时，坦言首次在观众面前现场献唱心情紧张，庆幸经理人与工作人员对他表现满意，但亦不敢自满将继续努力，期待能于不久将来公开演唱，Lokman则预告在年底演唱会上Frankie必定有机会再唱。

杨乐文自选Deep V露纹身造型

杨乐文早前凭剧集《存酒人》提名釜山国际电影节全球OTT大奖「最佳男配角」奖，刚从韩国返港的Lokman虽然未能成功得奖，但亦表示：「有少少失望喺心里面，但只系其中一种成份，心情再复杂少少。难得有个自己钟意嘅角色当然想佢行远啲、想得到人哋肯定，但因为好多原因，原来未系㖞，唔紧要起码有见过咁大场面感受下气氛。」他对各位提名演员在红地毡上的表现尤其深刻，自己则采较轻松心情，而超低胸露出纹先的造型亦由自己亲自挑选：「系我拣嘅！试嘅时候好似冇咁Deep V，但几好呀大家钟意。（特意骚纹身？）特登！有问过可唔可以露纹身先。」更对突如其来公布男配角奖一刻感到愕然：「我坐低心情都还好，我又冇睇流程，无端端到最佳男配角，咁快到我？心跳就开始嚟、耳仔开始红喇！」典礼过程中，Lokman笑言不熟悉当地行情，到场略感怕丑，因此未有集邮；在韩国行程中，亦未有太多时间四出游览，只到附近海滩散步：「去行咗个海滩，食咗几餐饭，之后因为攰所以返酒店唞下。」

邱士缙与未婚妻共舞短片非婚礼预演

邱士缙日前在社交媒体分享与未婚妻李炘颐（Alina）旅游时拍摄的跳舞片段，笑指并非预演婚礼首支舞步，纯粹在工作空档旅游时，在人烟稀少的地方拍一段短片：「系佢提出要拍，咁啱见到段Reels好得意，就话不如我哋都跳。」但表示年底举行的婚礼上，跳舞亦是不可或缺的环节：「多数会有，始终我哋两个本身都跳舞。不过First Dance形式唔系为表演畀大家睇，系等大家开心啲一齐放松玩。」

Stanley粉丝后援会月初突发解散，在社交媒体疑似以限时动态回应事件的表情符情符号，更一度引起部份粉丝不满，Stanley回应事件时澄清指：「件事望落好似突然解散，但其实早几个月已经讲咗。最大原因系佢哋打咗八年工，有啲攰想退落嚟，交畀其他人处理。」Stanley更表示中间物色新人接手后援会，更曾经有新旧后援会同时应援，目前两方已正式成功完成交接。至于在限时动态疑似回应，Stanley则表示：「呢个表情符号我就唔加任何回应，我系一个咩人，我深信粉丝好清楚。我唔想件事太夸张去发酵，所以唔特别回应。」坦言明白经营后援会的粉丝无偿打工足足八年，非常理解需要转手：「好感激佢哋嘅付出，无条件去支持。」至于事件有否令自己流失粉丝？Stanley直指：「相处咁多年，佢哋一定知我点对佢哋！我深信某程度上，佢哋会留恋旧嘅Fans Club，转去新嘅都需要磨合，呢件事好正常。」

邱士缙客串《欲望寄生》仅一日戏份

另外，香港电影《欲望寄生》今晨举行开镜拜神，据指有份参与演出的Stanley未现身仪式，他表示仅为客串性质，在监制伍健雄、导演吴家伟邀请下客串一日戏份，因此未特别现身开镜，交由一众主演负责。