《夏日么么茶》阿牛近况曝光 爆红后人财两空重新出发 曾欠债百万抵押房产离婚收场

马来西亚「国民歌手」阿牛（陈庆祥）凭借一曲《对面的女孩看过来》红遍华语乐坛，早年更因参演任贤齐、郑秀文主演的电影《夏日么么茶》而广为港人熟知。近日，他接受YouTuber西西歪的网上节目访问，宣传新专辑《星云》，分享自己从爆红到低谷，再为坚持电影梦而不惜负债百万的辛酸历程。阿牛坦言，为了拍摄首部自编自导自演的电影《初恋红豆冰》，曾承受超级大的压力，更要放下身段向剧组人员求助。

阿牛拍《夏日么么茶》爆红

谈及令他在香港一炮而红的电影《夏日么么茶》，阿牛忆述当时的试镜经历仍然觉得不可思议。他透露，当时他与光良一同前往试镜，首次与任贤齐、郑秀文等巨星合作，第一场戏就紧张到无法正常发挥，「我完全讲不到台词，然后我耳朵热到...」幸好导演和演员们都非常友善，才让他慢慢放松下来。这次宝贵的经验不仅为他打开了香港市场，也为他日后的电影梦埋下了重要的种子。

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阿牛为拍《初恋红豆冰》耗尽积蓄

音乐事业如日中天，但阿牛心中始终有一个导演梦。为了执导充满大马情怀的电影《初恋红豆冰》，他毅然投入所有积蓄，甚至不惜卖楼、负债百万。他分享，其实最初他找到一位老板愿意投资，但就在台湾记者会举行前几天，对方突然反悔拒绝投资，但由于他开拍电影这件事早已曝光，即使曾被王菲经理人邱瓈宽劝阻，最终他仍决定继续开拍电影。他曾经后悔没有听对方的劝告，面对资金缺口，他只能鼓起勇气向剧组工作人员交代付不出薪酬：「对不起我没有钱，请你们帮我，我过后唱歌赚钱还给你们。」这份对电影的执著与热爱，让身边许多朋友深受感动，纷纷表示支持他，最终才让这部作品完成。他说：「最后拍完这部电影的钱是100万马币（约189万港币），当时我屋子也押出去了，能押的就押。」电影2010年在香港及马来西亚等地举行首映礼，本来以为反应会不错，但各地票房都不算大卖。他最后度过了一段时间的负债生活：「我欠的钱，差不多可以买三辆车。」但他很感谢朋友与家人的支持。2014年后，阿牛抱着因事业遇上瓶颈的失落感，前往中国发展，最后获台湾唱片制作人贾敏恕鼓励重新创作歌曲。

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阿牛爆红后一度迷失

阿牛因《对面的女孩看过来》一曲爆红，再因电影《夏日么么茶》在各地知名度大升，阿牛的事业迅速攀上高峰，但也让他一度陷入迷失。他坦言，爆红后有一段时间感到非常不适应，甚至想过转行。经过多年的沉淀与漂泊，他才逐渐找回自己：「哦，我就是阿牛，我是马来西亚人来的。」这句简单的感悟，是他与自己和解，并完全接纳大马本土文化身份的标志，不再因为写不出比《对面的女孩看过来》更红的歌而情绪低落、产生压力。尽管为电影路吃尽苦头，阿牛至今仍未放弃他的导演梦。他将这些人生的高低起伏视为最宝贵的养分，并将其融入到创作之中。

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阿牛曾为前妻借百万整牙换16只牙

其实阿牛的人生不仅经历事业低谷，感情路亦充满波折。他于2000年结婚并育有一女，但据传前妻曾嫌弃其标志性的「爆牙」，指接吻时会因卡著菜渣而感到恶心。为了挽回太太芳心，阿牛不惜向公司借贷百万整容，拔掉16只牙齿换上人造牙。然而，后来他为了圆导演梦拍摄《初恋红豆冰》，虽然电影在《第一届金筝奖》横扫五奖大获好评，但票房失利却让他押上物业、欠债累累。有传这庞大的经济压力最终导致两人离婚收场。历经高低起伏，阿牛早年已在内地节目《嗨唱转起来》重新出发，誓言以好音乐回馈歌迷，展现出坚韧的生命力。

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