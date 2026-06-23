陈星妤性感大解放！穿超火辣比坚尼勇闯非洲魔鬼池 「危站」万丈深谷网民睇到脚软

31岁的陈星妤落选港姐后，已加入TVB五年，3年前凭剧集《一舞倾城》饰演「万国城最后一个处女」KK，人气急升，成为力捧小花。陈星妤最近趁工作空档，展开非洲之旅，并在社交平台分享今趟难忘的经历，大派福利。

陈星妤画面惊险又梦幻

陈星妤此行前往位于赞比亚与津巴布韦交界、世界三大瀑布之一的维多利亚瀑布（Victoria Falls），从其分享的影片和照片所见，今次旅程的重头戏是勇闯全球闻名的「魔鬼池」（Devil's Pool）。只见陈星妤身穿薄荷绿比坚尼，在瀑布顶端仅几步之遥的天然泳池中畅泳，背景是水流湍急的直泻万丈深谷壮丽瀑布，加上一道彩虹横跨天际，画面既惊险又梦幻。

陈星妤虽然身处险境，毫不畏惧依然面露灿烂笑容。陈星妤在帖文中以英文难掩兴奋写道：「仍然记得这一天，清晨6点起床，追逐世界上最惊心动魄的瀑布之一。」陈星妤除挑战胆量，亦有享受在瀑布旁享用早餐的惬意时光。

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陈星妤体验风土人情

此外，陈星妤还深度体验当地的风土人情，换上色彩的印花衣，与当地居民打成一片，更在指导下学习敲击非洲传统木琴（Balafon），跟著节拍快乐地演奏，玩得相当投入。不少网民睇到陈星妤的行程，羡慕又担忧：「哗，呢个瀑布简直系仙境啊」、「打卡都要自己小心啲」、「你唔惊有危险吗？」、「玩命行为，为咩？」等。

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