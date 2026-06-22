朱敏瀚、周嘉洛、刘颖旋《飞常日志II》上演三角恋 机场实景拍摄 幸运中藏挑战丨独家

朱敏瀚、刘颖旋、周嘉洛携手参演TVB剧集《飞常日志II》，再度换上制服、深入机场作实景拍摄，为观众带来不一样的机场体验。朱敏瀚自言就如旅客抵达机场的一样，每一场外景都拍得非常开心；刘颖旋称能以旅客以外的身份，在全球首屈一指的机场拍摄、走遍机场不同角落，是非常幸运的事，「记得拍第一辑时，见到旅客出入，我都非常恨飞，今次再到机场拍摄，可以欣赏到这个画面，见到大家准备起程或刚刚抵港，都同样充满着感情！」文：李文伟、图：谭志光

朱敏瀚、周嘉洛、刘颖旋今次除了饰演专业的机场人员之外，三人之间更会上演感情戏。

朱敏瀚、周嘉洛戏里戏外默契十足，今次再加上刘颖旋，更是一拍即合。

朱敏瀚特别赴美取经，希望剧集长拍长有。

朱敏瀚特别向飞机师老友麦大力偷师，更将学到的教给拍档郭柏妍（左）。

朱敏瀚延续上辑的「型男机师」形象，他指角色将因面临挑战而转换跑道，投身训练机师的工作上，「为此我去年到美国，参与了香港国际航空学院第一届毕业礼，也亲身上了小型飞机，片段都有用在剧集中，好难得，因为剧集去到美国，亦可以令我成为代言人，希望剧集长拍长有，代言可以长做长有！」即使角色从高空暂时着陆换跑道，但朱敏瀚仍有请教已重回机师岗位的麦大力，「多谢他抽时间专门教我，一起修正剧本，到航空公司的模拟舱拍摄时，他也有抽时间来指导，大家可以对角色的专业性有信心！而他教给我的，我都有教给郭柏妍。」他表示因今次演出，更认识到香港第一华人机长以及各位训练机长的导师，令眼光放远不少。

新加盟的周嘉洛是「智力担当」，剧中跟着师傅马国明解决机场大小难题。

周嘉洛剧中是「智力担当」，但表现上较似换了造型的「金城安」。

周嘉洛饰演机场见习行政人员，与钟柔美同样都是新人角色。

嘉洛透露与刘颖旋之间有感情线，不过是若有若无的「虚线」。

周嘉洛化身「智力担当」

而周嘉洛饰演机场见习行政人员，与马国明是师徒关系，剧中是「智力担当」，但表现上较似换了造型的「金城安」，他笑说：「实际上剧中都是由师傅（马国明）解决问题，而剧外他亦非常Chill，有他在便会拍得非常舒服。」嘉洛又透露与刘颖旋之间有感情线，不过是若有若无的「虚线」，最遗憾是与兄弟朱敏瀚较少机会演对手戏。谈到刘颖旋才似第三者？他笑言，「我们是只差一步，『只差一部』剧集再续前缘！」

刘颖旋坦言最大困难是处理大量对白，但凭着傻劲积极面对。

刘颖旋在《飞常日志II》化身「港湾航空驻机场主管」。

刘颖旋预告感情线并不止周嘉洛，朱敏瀚亦在其中。

刘颖旋今次换下空姐装，以行政造型示人。

刘颖旋凭傻劲练对白

至于被封「最索空姐」的刘颖旋，今次换下空姐装、以行政造型示人，化身「港湾航空驻机场主管」，展现处理突发事件时的冷静，刘颖旋指平日属于冷静型，但今次面对大量对白亦难免紧张，「特别是处理对白咬字时，我的心非常不冷静！但最困难是要展现自信，所有事都处理得很妥当，很大挑战！」她预告感情线并不止周嘉洛，朱敏瀚亦在其中，至于三人之间如何发展，她表示很有信心观众可以猜到，「每一次观众都可以写出好齐全的背景故事，即使上辑与朱敏瀚没太多对手戏，粉丝都会想像和剪辑出我们背后的关系。」又笑言剧集没机会和两兄弟同场，现在才明白二人很同频、很有压力和压逼感，又大赞与嘉洛合作感受很好，嘉洛则指刘颖旋工作非常认真，即使仍学习广东话，但她对于对白的处理已非常成熟，更与台前幕后见证刘颖旋因一句日文对白烦恼多日的傻劲。

朱仔韧带受伤照抱游嘉欣

谈到今次剧集最难忘的演出，朱敏瀚与刘颖旋都表示是最后一场意外事件，机场方面安排他们在无人驾驶电动列车的轨道中拍摄大场面，机会非常难得，「当时因为意外断了韧带，我要抱住游嘉欣走一段路，有真正的机场消防队在场，到停机坪将游嘉欣放下，因为断了韧带无法蹲下，几乎要将她像柔道一样『挞』下来！」至于刘颖旋最难忘则是先一步在新启用的第二航厦大楼拍摄，未来旅客无论在哪一座航厦启程，都同样能感受香港机场的美好。