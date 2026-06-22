黎姿甜笑依偎爸爸化身「小情人」 惊喜送上一物令父亲狂竖大拇指

54岁的黎姿（Gigi）于2008年与富商马廷强结婚后，诞下三名女儿，家庭生活幸福美满。黎姿亦是出名的孝顺女，每逢重要节日都会为父母庆祝。黎姿昨日（21日）趁父亲节，在社交平台分享与爸爸庆祝的合照，画面非常温馨。

黎姿带父亲叹中菜

黎姿上个月才为妈妈庆祝母亲节，转眼间又到6月的父亲节，从黎姿分享的照片所见，带爸爸到餐厅共晋晚餐，大叹中菜。相中的黎姿露出甜笑，依偎在爸爸的肩膊上，又与爸爸手牵手一同举杯，对著镜头展露灿烂笑容。

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黎姿在帖文中化身「小情人」写道：「女儿永远是爸爸的小情人，祝父亲节快乐」，尽显对父亲的爱意。虽然合照中未见黎姿的妈妈及弟弟黎婴身影，但黎姿特别提到三个宝贝女非常有心思：「PS孙女亲手做的无糖蛋糕，super sweet」，并附上一张爸爸对著蛋糕竖起大拇指赞好的照片。

黎姿胞弟准备鲜花

黎姿上个月为妈妈精心准备庆祝母亲节，从当时的照片可见，黎姿与妈妈和弟弟黎婴（Stephen）一同庆祝，更向母亲送上大束粉色鲜花。黎姿从后温馨地拥抱著妈妈，两母女脸上露出幸福笑容。黎姿在留言中特别感谢弟弟送上的花束，可见一家人的感情非常好。

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