钱嘉乐首办政府合作特技班亲授飞车 学费六千回赠四千：成龙吴京收几万蚊㗎

「拍住上- 光影里并肩驰骋的我们」开幕酒会今日举行，展览策展人陈咏燊及展览美术总监张蚊邀请了多位圈中人古天乐、钱嘉乐、唐季礼、庄澄、文念中、赵善恒、林明祯、林耀声、徐伟栋及罗浩铭等到场。

许冠杰重新录唱《最佳拍档》主题曲

陈咏燊和张蚊感动地表示，很开心获许冠杰支持这次活动，他重新录唱经典的电影主题曲《最佳拍档》于展览现场播放。钱嘉乐表示，在展览中勾起很多80年代的回忆，尤其听到《最佳拍档》这首歌的吹口哨声，即时忆起当年电影《最佳拍档》引发各电影公司展开票房破记录的竞争，催化衍生了很多佳出作品，最终受益落在观众身上，钱嘉乐说：「我有幸参与了「嘉禾」洪金宝的《五福星》电影系列，算是当上部分破纪录电影的无名英雄。」

钱嘉乐传承香港独特动作文化

作为《香港电影动作特技演员工会》会长的钱嘉乐开心表示，今年首次与政府合作开办《香港电影动作特技培训班》，目标是建立可持续的合作模式，让未来的会长可沿用此模式向政府争取资源，确保训练班持续举办，将香港独特的动作文化和风格，传承予年轻一代，钱嘉乐说：「今届训练班吸引了90多位年轻人报名，最终筛选出20名学员，目标至少有16人顺利毕业。」由于香港市场未能每年消化10多名学员投身业界，所以不是每年举办此课程，上一届课程已经是十年前由成龙资助近百万元，钱嘉乐开心地指，今次与政府合作的课程内容丰富，包含飞车等高难度特技，除了他亲自授课，并邀请了杨盼盼、徐小明等前辈与年轻动作演员共同担任导师。

钱嘉乐亲授飞车课程仅收二千元

明天开始钱嘉乐便开课教飞车，他笑指，过往成龙和吴京开这类课程时收费几万元，但他这个课程只是6千元，当学员完成所有课堂，学员还可以收到4千元，实际只收取学员2千元学费，但已经可以学到很多，今年年纪最少的学员有两位都是18岁的男生，而且身材高大：「其实做特技演员最标准就是我这种刘德华身形。」

钱嘉乐谈曾志伟自组班底

问到会否为TVB拍摄综艺节目？钱嘉乐表示，暂时未有，又透露，曾志伟新发展自组班底制作，也有跟他通电话，但暂时未有适合的工作及他：「志伟吹鸡叫到，我一定会做，上次我当导演，志伟担任出品人的电影《黄金兄弟》从中我深深感受到，我眼中的曾志伟本是一个演员，我和志伟在欧洲工作期间，见到很多年青导演飞过来，也见到很多年青导演多谢他，所以不要小看他是一个调戏娘家妇女的演员，原来他是帮了很多新人。」

钱嘉乐顺其自然看待女儿成长

问到他可有教女儿功夫？钱嘉乐却没有，若然女儿钟意也会教，但最好还是其他人教更好，其实现在女儿没有特别兴趣，庆幸13、14岁也没有要求妈妈给他们手提电话，又指，两个女儿还未拍拖，不过他对此会顺其自然。