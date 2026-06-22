Viu原创剧集《THE SEASON》深度解密 林嘉欣霸气演出获封MVP 游艇爆炸复仇成第二季伏线？

由电讯盈科媒体与《我的超豪男友》幕后王牌制作公司 SK Global Entertainment 强强联手打造的Viu Original原创剧集《THE SEASON》，全套六集已于Viu上架。《THE SEASON》不仅是首部进军美国主流串流平台的港剧，剧集更以高质感的镜头语言颠覆了传统港剧的风格，将镜头对准香港上流社会的隐秘暗涌 。接下来一同解构这部节奏紧凑、心理防线层层崩溃的猫捉老鼠游戏。

Viu Original《THE SEASON》全套六集已在Viu上架。

林嘉欣与Toby Stephens演活Hext家族显赫。

Jessie Mei Li饰演Cola展现其高超的心理战术。

《THE SEASON》剧情全实录

Viu原创剧集《THE SEASON》以香港顶尖权贵代表——Hext家族在盛夏开启的奢华社交生活为轴心，剧集在维多利亚港波光粼粼的盛夏拉开帷幕，Hext家族为其新落成的超级豪华游艇举行下水礼及名流派对，此时从美国来港、看似天真无害的暑期实习生Cola（Jessie Mei Li饰）被老板Carrie（卢靖姗饰）带上游艇参加派对，正式闯入这个顶级富豪的社交圈。然而香槟与华服背后，Cola的眼神写满复仇的恨意；上流社交圈女王Fiona Hext（林嘉欣饰）察觉到这位不速之客的异样，一场暗流涌动的序幕正式拉开。

其后镜头转向充满阶级与财富博弈的沙田马场赛马日，Cola开始展现其高超的心理战术，她敏锐地捕捉到名流之间脆弱的利益同盟与社交矛盾，更巧妙地利用Hext家族内部与外围新贵的张力，成功借力打力，将自己更深地埋入Hext家族的社交圈子；另一边厢，剧集也揭示了Cola的真正动机：她前往香港仔监狱探望父亲李嘉麟（吴嘉龙饰），揭露22年前的一宗关于Hext家族隐藏已久的秘密。随着Cola逐步接近Hext家族，促使其家族内部因恐惧而分崩离析，游艇发生爆炸，到底她的复仇计划终于可以宣告完成了吗？

林嘉欣霸气获赞。

林嘉欣泳装上阵。

Kōki,饰演林嘉欣女儿表现亮眼。

看点一：香港靓景面向世界

Viu原创剧《THE SEASON》在香港实景拍摄，剧组史无前例获准进入沙田马场拍摄，更租下豪华游艇、驶进西贡及港岛南区的避风塘实景拍摄。从维港璀璨天际线、沙田马场的紧张气氛，到南丫岛海鲜市场，剧集将这座「地球上最上镜的天际线之一」化作故事中不可或缺的亮点；但《THE SEASON》并未止步于奢华场景，镜头同样深入面店、街市和大排档，呈现繁华背后的常民生活。Toby Stephens直言：「这部剧只能在香港发生。」林嘉欣也大赞剧集捕捉了城市独特魅力，这种奢华与贴地的强烈反差，正是香港最真实的面貌，《THE SEASON》让独有港味面向全球，让全世界观众体现香港中西文化交融、新旧传统传承的面貌。

看点二：林嘉欣全英语演出获封MVP

金马影后林嘉欣挑战全英语对白，她形容角色Fiona是「另一个自己，似一只鹰」，这份快、狠、准的气场，化为凌厉如剑的眼神和话中有话的语气。有影评盛赞她「不仅是吸引香港观众开剧的熟悉面孔，也是《THE SEASON》序幕的MVP」。

Jessie Mei Li饰演Cola。

Viu Original《THE SEASON》全套六集已在Viu上架。

《我的超豪男友》吴育刚

卢靖姗、钱裕扬

看点三：星光熠熠的国际级阵容

《THE SEASON》云集林嘉欣、《太阳召唤》Jessie Mei Li、《波西杰克森》Toby Stephens、《我的超豪男友》吴育刚、Kōki,等，角色自然地在英语和粤语之间流畅切换，更凸显了香港作为国际都会的独特文化底蕴！

看点四：豪门复仇 x 夏日爽剧

外媒《Variety》以专文盛赞《THE SEASON》，形容剧集是「夏季电视剧的完美开端」；《Hollywood Reporter》则以「有点曲折、有点趣味」来定位，认为它是恰到好处的夏季消遣；《Forbes》则指出《THE SEASON》拥有「独特的美学风格」。正如剧评所言，在炎炎夏日，有时你需要的不是沉重的史诗巨作，而是一杯冒著气泡的香槟，《THE SEASON》正是这样一场恰到好处的视觉盛宴。

林嘉欣与Anson Lo、Marf共舞。

《Hollywood Reporter》以「有点曲折、有点趣味」来定位《THE SEASON》。

《Variety》盛赞《THE SEASON》是《我的超豪男友》的「继承者」。

网民激赞香港之光

除了备受国外媒体推崇，不少观众对于林嘉欣的演出亦给予一致好评：「果然是影后」、「林嘉欣气势逼人」、「她面对Kōki,的凌厉眼神令人难忘」，有人大赞她和Kōki,演母女够新鲜；亦有Kpop迷捕捉到热爆女团idle泰国成员Minnie在第二集的惊喜演出：「这是甚么梦幻联动」、「Kōki,是Minnie的小粉丝吗」！剧中亦云集卢瀚霆（Anson Lo）、邱彦筒（Marf）和香胤宅（Lyman）等香港人气偶像，绝对值得一看！《THE SEASON》的制作亦都得到香港网民大赞是香港之光：「制作认真，斥资巨款，连海洋公园都可以包起」、「拍得香港好靓」、「希望有更多香港制作可以打入国际市场」。

