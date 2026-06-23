廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我

已故演员廖启智的太太陈敏儿于6月12日因病离世，陈敏儿的安息礼将于6月25日下午举行，本为遵照陈敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式举行，只限亲友参与，不对公众开放，但其后家属考虑到海外亲友及一直关心陈敏儿的公众人士未能亲身到场，家人特别安排于陈敏儿的YouTube频道同步直播安息礼，让各界一同追思及送上祝福。

陈敏儿大仔廖文哲为性取向事件开腔

廖启智和太太陈敏儿的大仔廖文哲日前罕有地接受梁继璋在新城电台主持的《尽诉心中情》访问。廖文哲在2013年曾于个人社交平台上载多张化妆及女性化打扮的照片并发文自称「想做女人」和同性恋，结果引发外界对其性取向的猜测，当时廖启智与陈敏儿曾公开澄清儿子当时纯属朋友间的「戏言」而并非真实的性取向宣告，事隔多年，廖文哲终于为事件开腔，还分享与妈妈相处点滴。

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大仔廖文哲曾为被人诬蔑心情低落

陈敏儿与廖启智于TVB艺员训练班结缘，两人在1987年11月11日于大会堂婚姻注册处结婚，先后诞下大仔廖文哲、次子廖文信和幼子廖文诺，陈敏儿曾称刻意选择「11月11日」是取其「一双一对、一生一世」的寓意，期望两人能白头到老，可惜廖启智在2020年底发现患胃癌，未够半年病逝，享年67岁。陈敏儿的幼子廖文诺在5岁时患上血癌，直至2006年4月，廖文诺牵着爸爸妈妈的手，听着爸爸妈妈唱的歌，安详地离开了这个世界。如今只余下大仔廖文哲和次子廖文信两兄弟，外界都担心二人状况。大仔廖文哲今次在访问上情绪平稳，提到当年与父母的相处，廖文哲说：「爸爸系铁汉柔情，佢哋嘅教育方式系好讲规举，爸爸系比较严厉啲，做错嘢会打一下手板。细个系有压力，个个都知爸爸妈妈个名，反而唔知我系边个，到大个咗揾到多啲自己，慢慢习惯咗。」重提当日被对其性取向的猜测，廖文哲说：「𠮶阵系好down，唔知点解畀人诬蔑，但系呢件事令到我放开啲，知嘅人就会知，识得我就知我系乜嘢人。」

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廖文哲称妈咪一直慢慢同我哋道别

廖文哲目前向音乐方面发展：「我比较钟意音乐，唔系咁钟意拍戏，佢哋好开明畀我行自己嘅路，如果有挫折会扶我一把，提醒我，唔会反对我。」廖启智在2020年底发现患胃癌，未够半年病逝，廖文哲说：「爸爸走咗之后，敏儿姐教咗我同细佬点样去疏导，今次面对呢件事，当然压力大，亦都好伤心，我都挂住佢，但系佢一直慢慢同我哋道别，见晒所有想见嘅人，佢知道某一日会嚟，呢个妈妈都好特别，我相信将来如果再遇到挫折，都会用佢嘅方式提点我，因为佢好爱我。」廖文哲续说：「敏儿姐佢真系好有爱心，会协调我哋嘅生活模式，智叔比较内歛，好有规举，好似佢本身唔食烟，但系试过食饱饭都佢都愿意陪我食烟倾偈，真系好正，呢份爱好直接touch到我。」

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廖文哲选择与父母截然不同的道路

作为「星二代」的廖文哲早年远赴澳洲修读音乐制作，对电子音乐情有独钟，并组建了名为「Taste of Blue」的乐队，活跃于独立音乐圈，在母亲陈敏儿离世后，一直保持沉默的廖文哲终于透过其乐队「Taste of Blue」的官方IG，转发了自己的一则动态，首度公开谈及此事：「我想讲，呢首歌，系@taste_of_blue（即系我本人），喺我自己嘅厂牌 @prion.era release嘅最新一首歌，关于召唤死去的母亲。出完之后，就真系面对母亲的离世。好神奇。」弟弟廖文信较早前在IG上发文，感谢外界的关心与支持，表示「我同屋企人一切安好！大家唔使担心」，兄弟二人以不同的方式，共同承担著失去至亲的伤痛。

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