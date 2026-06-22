前TVB小花周美欣陀B 36周 穿三点式晒巨肚尽展「最索孕妇」美态 抱囡囡享受产前旅行

现年37岁的2007年香港小姐季军周美欣于今年3月宣布怀有第二胎。日前她在社交平台Instagram分享三点式泳照，相片中清晰可见她已怀孕36周的巨肚，展现出自信的孕妇美态。

周美欣产前旅行分享家庭乐

从周美欣的帖文及照片可见，她正与家人享受产前蜜月（Babymoon）。其中一张照片，她身穿黑色三点式泳衣，在室内泳池的石滩瀑布旁写意安坐，面带微笑轻抚孕肚，散发温柔母爱。另一张照片则充满温馨，她抱著大女，两母女一同望向天际，画面充满爱。周美欣在帖文中标注了「#36weeks」、「#pregnant」、「#babybump」及「#lasttrip」等标签，记录这次旅程。

相关阅读：07年港姐季军周美欣诞女！萌爆BB瞓觉摆投降Pose 与富贵老公抱女影全家福

周美欣选美入行后星途平平

周美欣于2007年参选香港小姐获得季军后入行，曾签约TVB，参演过《读心神探》、《古灵精探B》及《飞女正传》等剧集，但角色发挥机会不多。2010年离巢后转型为歌手，惟发展同样未如理想。在参加《亚洲超级名模生死斗》第3季后，她选择返回加拿大温哥华展开新生活，并于2023年与富贵男友Carson结婚。

相关阅读：前港姐周美欣宣布怀孕！与张嘉儿王君馨同届选美 离巢TVB星途不顺嫁富贵男友

周美欣同年港姐冠军张嘉儿当地产经纪：