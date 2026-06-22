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前TVB小花周美欣陀B 36周 穿三点式晒巨肚尽展「最索孕妇」美态 抱囡囡享受产前旅行

影视圈
更新时间：20:30 2026-06-22 HKT
发布时间：20:30 2026-06-22 HKT

现年37岁的2007年香港小姐季军周美欣于今年3月宣布怀有第二胎。日前她在社交平台Instagram分享三点式泳照，相片中清晰可见她已怀孕36周的巨肚，展现出自信的孕妇美态。

周美欣产前旅行分享家庭乐

从周美欣的帖文及照片可见，她正与家人享受产前蜜月（Babymoon）。其中一张照片，她身穿黑色三点式泳衣，在室内泳池的石滩瀑布旁写意安坐，面带微笑轻抚孕肚，散发温柔母爱。另一张照片则充满温馨，她抱著大女，两母女一同望向天际，画面充满爱。周美欣在帖文中标注了「#36weeks」、「#pregnant」、「#babybump」及「#lasttrip」等标签，记录这次旅程。

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周美欣选美入行后星途平平

周美欣于2007年参选香港小姐获得季军后入行，曾签约TVB，参演过《读心神探》、《古灵精探B》及《飞女正传》等剧集，但角色发挥机会不多。2010年离巢后转型为歌手，惟发展同样未如理想。在参加《亚洲超级名模生死斗》第3季后，她选择返回加拿大温哥华展开新生活，并于2023年与富贵男友Carson结婚。

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周美欣同年港姐冠军张嘉儿当地产经纪：

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