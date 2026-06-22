77岁彭健新结婚近半世纪太太罕露面 膝下无子女突晒「一家四口」合照惹揣测

77岁的「温拿乐队」成员彭健新与太太Mona结婚近半世纪，是队中最早成为人夫的成员，多年来却膝下犹虚，视爱犬「OK仔」如亲子，可惜OK仔于2015年离世。昨日（21日）彭健新在社交平台分享温馨的家庭照，并留言「祝各位天下父亲节快乐」，照片中除见到彭健新与太太Mona外，还有两个可爱的小朋友，随即引起网民热议。

彭健新太太冻龄有术

彭健新的太太Mona身穿黑底白色蕾丝上衣，配上一条简洁的白色长裤，打扮优雅。虽然已届七旬，Mona看起来保养得宜，皮肤紧致，脸上挂著幸福的笑容，精神状态看起来非常好，冻龄外貌让不少网民赞叹。

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在彭健新分享的照片中，见到「一家四口」坐在梳化上，气氛温馨。彭健新拎住一份礼物，身旁的小妹妹则高举「Happy Father's Day」的手写卡片，枱上见到摆放有超人标志造型的蛋糕及水果花束。

网民热议小朋友身份

由于彭健新夫妇并无子女，在照片中并未明说两个小朋友身份，引起许多网民猜测：「孙仔孙女？」、「70几岁，两个女儿咁细嘅？」也有网民估计是亲戚小孩：「系侄子姪女？」、「第一眼，有可能仔女咁细个，睇返原来，系侄子姪女。」

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