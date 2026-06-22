中年好声音4丨大孖周志文现身撑周志康闹乌龙 曾传一脚踏两船被炒后暗交刘佩玥

TVB节目《中年好声音4》昨晚（21日）播出「中123助力赛」上半场赛事。本回合赛事安排13强选手与前三届师兄师姐的合作演出，曾经在为第一届《超级巨声》出身的周志康与「中2生」刘威煌相隔17年再度同台，两人演唱组合Soler的歌曲《失魂》，周志康的孖生哥哥周志文亦有到场观赛，在观众席上为弟弟打气，为节目增添话题性。周志康的孖生哥哥周志文齐齐接受《东张西望》访问，原来因外貌太相似，在录影厂后台闹出连串乌龙。

周志文抵达录影厂走廊笑料百出

周志文受访时笑言，自己刚抵达录影厂走廊已经笑料百出，不断有工作人员向他热情打气讲「加油」，令他一头雾水神回：「我话要加咩油呀？打气都要力咩？」最爆笑的是，连海儿都完全认错人！周志文称海儿老师在后台以为他是即将上台的周志康，不但问他为何穿得如此素色，更焦急追问：「你仲未ready？使唔使开声呀？」 原来对方根本不知道他们是双胞胎兄弟。

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周志文坦言全家人都很支持周志康

对于今次周志康再度出战，周志文坦言全家人都很支持：「每个星期日阿康唱完歌之后，我哋屋企就会不断畀佢唱嘅歌洗脑，我阿妈会播，我阿爸会播，跟住系咁sent出嚟，但系真系听几多次都唔会厌。」周志文更眼泛泪光，哽咽地补充：「真系好感谢呢个平台畀阿康有机会可以通过唱歌，畀大家重新去认识佢。我冇喊，无论做哥哥又好，或者一个陪同佢咁耐去成长嘅人，系开心呀件事。」回忆起两兄弟当年一起参加歌唱比赛的日子，周志康同样感触良多：「当年同佢一齐行呢条路，一齐参加歌唱比赛，到呢个moment其实佢唔需要讲支持我，我已经感受到佢嘅力量。」周志康坦言哥哥一直都在背后默默支持，每一个家人都是如此：「你嘅紧张，我都感受到，多谢你！」

周志文曾被封为「新一代沟女王」

周志文和周志康在2009年参加第一季《超级巨声》入行，周志文入行以来绯闻比事业更抢镜，曾被封为「新一代沟女王」和「女神收割机」的称号。周志文曾与很多女星有关系，包括袁紫侨（CoCo）、马赛、庄思明、蔡思贝、王嘉仪、何雁诗、陈滢，当中只承认过袁紫侨为女友，后来有传他因只顾追女，影响形象而惹怒TVB高层，据闻亦都是「一脚踏两船」惹祸，因为某位女星向无线高层投诉所致，结果TVB在2015年与他提前解约。近年，他将事业重心转往内地，除了拍戏也有做生意。感情方面亦变得稳定，与TVB当家花旦刘佩玥长达7年的绯闻，虽然二人频频被媒体拍到亲密互动，不仅曾被爆料在船P上激吻，更被目击多次出双入对，甚至有网民在西贡偶遇他们甜蜜同行，但未有亲口证实，始终以「好朋友」相称。

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周志文感情世界扑朔迷离：