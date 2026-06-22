Anson Lo生日应援2026丨神徒贺教主卢瀚霆7.7生日 全港再享免费搭天星小轮+限定店打卡攻略

MIRROR成员「教主」卢瀚霆（Anson Lo）即将在7月7日迎来31岁生日！每年「神徒」（Anson Lo粉丝专称）都会为教主准备一系列盛大又充满爱心的生日应援。今年卢瀚霆国际后援会继续发挥「宣扬爱」精神，不但连续第五年于7月7日请全港市民及游客免费乘搭天星小轮，更会于观塘apm举办《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》，结合打卡与慈善。即看以下教主生日应援打卡路线及活动详情！

Anson Lo 7月7日生日 全港免费搭天星小轮

每年教主生日，最受瞩目的盛事必定是尖沙咀的「教主码头」！今年卢瀚霆国际后援会连续第五年举办免费渡轮活动。于7月7日Anson Lo生日正日，全港市民及游客均可免费乘搭天星小轮，往来尖沙咀码头及中环码头。

为配合Anson Lo生日庆典，尖沙咀一带将再度化身「教主城」，以下为广告打卡位及开始展示日期：

6月24日起： 「教主码头」及天星小轮内外应援广告强势登场

6月26日起： 尖东港铁站中间道人行地下道（红区）大型应援广告开始展示

6月29日起： 尖沙咀码头对开巨型LED座地大电视播放Anson Lo生日庆祝片段

观塘apm限定Popup Store 两米高Little Anson首曝光

今年Anson Lo后援会将于6月27日至7月10日，在观塘apm大堂层举行《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》。配合今年的主题「Amour ♡ Love」，现场将设有多个大小不同的心形装置，让神徒沉浸在爱的气氛中近距离「自拍」。

今年最大亮点，是场内首次增设「2米高Little Anson」，让大家与巨型版教主合照及互动！另外，每年令粉丝感动的「教主亲笔家书」亦会展出，今年Anson Lo更特意在信中留下了「神秘讯息」和彩蛋，各位神徒入场记得落足眼力寻宝！

手工蝴蝶酥收益拨捐5大慈善机构

「教主」Anson Lo向来爱心爆棚，神徒亦爱屋及乌将应援结合慈善。今年Popup Store特别与一直为长者提供就业机会的社企「银杏馆」合作，推出由长者烘焙师亲手制作的「手工蝴蝶酥」。每盒蝴蝶酥更会随机附送2张（全套12款）的Anson Lo神徒专属小卡，极具收藏价值，同时亦能直接支持长者就业计划。

一如以往，期间限定店的纪念品收益扣除成本后，将以「Anson Lo 卢瀚霆」名义拨捐五间本地慈善机构（包括：大树下善待动物庇护站、阿棍屋、连宠拯救队、香港儿童慈善基金会及香港防癌会）。除了本地善举，英国、美国、加拿大、澳洲、日本、新加坡及台湾等海外神徒亦有响应举行义工及捐赠活动，将教主的爱心传遍世界各地有需要的人士和毛孩。

📌 《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》活动详情