陈凯琳亲证大仔适应华仁小学否认转校传闻 《乘风2026》榜尾晋级未气馁 感激郑嘉颖一拖三撑头家

陈凯琳（Grace）今晨特地从长沙乘坐高铁赶回香港，出席美容品牌新产品限定店开幕活动，会上向粉丝们分享如何打造光滑美肌准备盛夏来临。陈凯琳明天将迎接35岁生日，一众粉丝于现场甜蜜地为Grace唱生日歌，并送上粉红色鲜花、蛋糕与礼物甚为温馨！

陈凯琳生日愿望一家人身体健康

陈凯琳受访时甜笑指生日愿望与往常一样希望一家人身体健康，由于后日将要返回长沙继续真人骚《乘风2026》（浪姐7）总决赛拍摄，因此一切庆祝活动从简在家中食饭。日前父亲节，Grace尚未返港未能与爸爸及丈夫度祝，不过郑嘉颖则安排母亲、岳丈岳母及三位儿子一同过节，三子更亲手以中英文写心意卡送赠嘉颖，Grace亦以视像电话向父亲送上祝福。

陈凯琳谈长子中文大跃进

提到郑嘉颖为延续「郑家三代华仁仔」传统，坚持安排7岁长子郑承悦（Rafael）入读母校番禺会所华仁小学，却因儿子从国际幼稚园转轨而陷入中文追赶战读书读到喊。陈凯琳表示长子目前逐渐适应修读华仁小学，对中文学习兴趣与努力大增，心意卡以中文书写已力证水平进步，至于有报道指郑嘉颖曾有意为大仔转校，Grace透露目前未有打算：「暂时佢都几好，会继续keep住喺到。（进度良好？）个人学习进度有进步最重要，我哋好少同其他人比较。」次子三子方面则尚有空间计划学业，会视乎适应力安排最适合的学校。暑假刚刚展开，Grace表示有意安排一家五口七月底去旅行：「七月尾系二仔生日，八月中又到嘉颖生日，所以一家人生日去附近地区旅行庆祝。」但表示幼子乘搭长途机会较吃力，因此只能安排邻近香港的旅游胜地。

《乘风2026》自认大湾区代表感骄傲

陈凯琳于《乘风2026》以第23名晋身总决赛，表示拍摄日程忙碌，刚好休假日与生日重叠才返回香港度过，对于「乘风值」仅有48点排榜尾，她笑言会继续努力：「对我嚟讲行到呢一步已经好唔容易！我亦都系大湾区嘅唯一代表，上次喺舞台唱几句粤语歌，我都觉得好有代表性！粉丝见到我有个人嘅舞台觉得系一个好美丽嘅ending，总决赛希望畀自己一个冇遗憾嘅最后舞台！」

陈凯琳感激郑嘉颖做最强后盾

陈凯琳更透露儿子希望到长沙探班，然而Grace担心出及彩排之间没有时间陪伴他们，但大仔在视像通话中则甜蜜地撒娇：「佢话妈妈真系走得好远呀、太远喇！妳可以返嚟喇！」感激郑嘉颖在节目制作期间专注照顾小朋友，成为最大功臣：「唔系幕后功臣，而家幕前都系佢！」谈到郑嘉颖今年工作安排， Grace表示丈夫仍然会专注撑起头家，照顾小朋友生活与读书。至于有指希望争取追第四胎，Grace笑言未有实质计划：「计划嚟讲真系冇，而家专心去令三个小朋友有一个好嘅环境，希望佢哋读书揾到一个方向。」

陈凯琳怀念拍剧时光

陈凯琳日前分享与洪永城昔日拍剧点滴，Grace坦言回忆时略感失落，以前许多相处与共渡患难的时刻都令自己非常怀念；透露因时间未能配合没有计划接拍影视剧作：「好感恩呢三个月屋企支持我，畀我可以好自私咁追自己梦想同事业，之后我真系要陪屋企人多啲！」亦保留可能性指，若工作需时不长，可以考虑接演内地或香港作品。

