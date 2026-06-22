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阿Mo李启言丧父两个月首露面 第一次过「无父父亲节」So Ching传情变后表态

影视圈
更新时间：17:30 2026-06-22 HKT
发布时间：17:30 2026-06-22 HKT

男团MIRROR演唱会意外受伤的舞蹈员李启言（阿Mo）， 经过近四年的漫长治疗，身体机能原逐渐好转。但在今年4月阿Mo李启言的父亲李盛林牧师病逝，对阿Mo而言带来沉重打击。丧父近两个月，昨日（21日）透过家人代笔的祷告信，曝光阿Mo李启言最近照片，以「放下悲伤、重新出发」为题，分享首个没有父亲陪伴的父亲节心情，而早前传出情变的女友苏芷晴（So Ching）亦在社交平台转发，为阿Mo加油打气。

阿Mo李启言背影落寞

在最新曝光的照片中，可见阿Mo李启言坐在轮椅上，一身红白色上衣，头戴灰色帽，长发用一个星形的发夹束起，虽然只是背影，但能到户外感受阳光，对长期在室内治疗的阿Mo而言，已是很大的进步。而阿Mo的手腕上戴著蓝白色的护具，显示康复之路依然漫长。

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在家人代笔的祷告信中，阿Mo坦言是第一个没有爸爸的父亲节，感觉既不舍又复杂，但已擦干眼泪，决心重新投入漫长的复康训练。信中透露，阿Mo的身体机能正逐步改善，目前他借助外骨骼仪器，已能站立两至三小时，下一个目标是强化腿部肌肉，期望能再次走动。此外，阿Mo能运用上臂的活动能力，进行如打乒乓球般的训练。

阿Mo李启言诉说心情

阿Mo李启言形容无论是法律上的公义追讨，还是身体的复康，都如同走在漫长的「红海」之中，但会带著父亲的盼望，与家人一同努力前行。而So Ching不但在帖文下点赞，又转发到自己的IG限时动态，以行动陪伴阿Mo李启言度过艰难时刻。

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