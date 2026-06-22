李思潼王彦桐演绎先辈故事 责任超大 素人升呢变18亿票房新星 未感飘飘然 丨名人杂志

内地电影《给阿嬷的情书》的制作成本仅1,400万元人民币，演员几乎全没演戏经验，内地票房却已冲破18亿元人民币，带挈一众演员人气爆灯，其中主演的李思潼和王彦桐更成为爆红新星，社交平台粉丝数量暴涨数十万，非常犀利！但他们都表示未有对此感到飘飘然，反而是有受宠若惊的感觉，感恩观众喜欢这部电影。从未有过演戏相关经验的李思潼透露当初收到邀请时还以为是骗局，王彦桐未有因首次试镜被拒而放弃，反而将自己改造得更符合戏中角色，最终扭转导演对他的看法。撰文：黄佩丽 摄影：罗安强

剧组当初找李思潼试镜，她一度以为是诈骗，终由爸爸陪同试戏，并在手机搜寻导演资料才放心。

王彦桐为演「郑木生」 这角色，经多次试镜失败还未放弃，更特地晒黑健身以求配合角色外型。

电影《给阿嬷的情书》内地票房却已冲破18亿元人民币。

导演蓝鸿春早前挟着其现象式爆红电影《给阿嬷的情书》，率领两位主演李思潼和王彦桐来港宣传，望将这部以潮汕人下南洋打工与侨批（海外华侨寄回的家书兼汇款）往事为题材的电影，能让观众感受到真诚情感带来的温暖，在走出戏院时是带着被治愈的感觉。电影故事讲述内地潮汕地区的阿嬷（祖母），半生守候海外未归的丈夫，孙子因债务问题远赴泰国寻找消失已久、传闻是富豪的阿公（祖父），却带回一个令整个家族震惊的消息，原来阿公早已不在人世，那个与阿嬷一直在书信中谈情说爱的，竟是一个陌生人。随着孙子的调查，一段隐藏了半世纪的感情赫然袭来。王彦桐和李思潼在戏中分别饰演阿公「郑木生」和陌生人「谢南枝」，二人接受到本报专访时都表示故事非常感人，不少潮汕家庭都有类似的故事，希望香港观众都会喜欢，当问到会否都期望香港票房能像内地一样大收时，他们表示没有多想，重申希望观众会喜欢这部电影。

被邀约试镜 以为是诈骗

《给》片中的演员大部分都毫无演戏经验，李思潼大学修读金融有关的学科，完全没有演艺相关经验，却被导演在社交平台中选中，李思潼直言收到邀请时还以为是骗局，当剧组首次联络她时，她告诉父母后，他们都说是骗子不要理会，几天后对方又传了一条连结给她，她点进去才发现是他们上一部电影《带你去见我妈》官方帐号，她才开始觉得应该是真的，就尝试去联系，「选角的导演约我线下试戏，还好当时狼导（蓝鸿春）都去了现场，不然我爸妈真的会拔腿就走。当我爸坐在狼导的对面时就开始搜『蓝鸿春』，然后就找出了一张照片，证实了是本人，不是骗子。」

对于揣摩角色，李思潼直言在演绎时感到忐忑，幸好导演不厌其烦地向她讲解。

谢南枝（李思潼饰）为 向亡友郑木生报恩， 多年来寄款寄物给郑家，支持木生太太对丈夫的思念。

与叶淑柔（右、吴少卿饰）素未谋面的谢南枝（左、乌萨萨梅坎姆饰），却成了她多年来的精神支柱。

演绎「南枝」深受感动

导演曾说过选中李思潼是因为她的形象与「南枝」很似，又与「南枝」有很厉害的共情力，但李思潼在拍摄时只有20岁，「南枝」一角在戏中的经历跨越了数十年，她要由年青演到中年，问到年纪轻轻的李思潼如何揣摩角色，她直言在演绎时感到很忐忑，幸好导演会不厌其烦地向她讲解，「拍戏的过程中也经常请教导演，会觉得自己并不像角色一样沉稳，但是导演会带我去感受南枝的想法，通过她自身经历的那些事情，去感受那她在当下为甚么要做出这样的选择，她在那个时候究竟是甚么样的体会和感受，这件事情为甚么会给她这样的启发，这样一步步试着去感受人物她本身的生命价值，尝试着把这种沉下来的感觉给演出来。」李思潼表示完成拍摄后，就好似真正走过了南枝的人生，感受到那个年代华侨女性辛苦的一生，「我无数次被她身上的那股劲，那股坚韧，还有她的勇气，为她的亡友守护他的一家人，被这个伟大的举动震撼到，这是我在塑造她的过程中感到最震撼我的。」

王彦桐3年前在电视台实习时拍过一个广告片，当时正是由蓝鸿春执导，并赞他有表演天赋。

映艺娱乐主席刘德华与寰亚传媒主席林建岳以发行商身份，亲临《给》片香港首映礼撑场。

郑木生（左）远赴南洋 谋生，最终却为救人 而客死他乡。

为演「木生」脱胎换骨

修读播音专业的王彦桐在毕业后即陷入失业窘境，打过散工送过外卖，3年前在电视台实习时拍过一个广告片，当时正是由蓝鸿春执导，并赞他有表演天赋。之后当他看到《给》片公开招募演员时，即递交了个人简历，当时有点婴儿肥的他未有被选中，再次自荐也被拒，但王彦桐未有因此放弃，以半年时间将自己重新改造，剪短了头发，刻意暴晒将肤色变黑，又做健身练出沧桑感，当导演再次看到他时，发现他的气质改变了，突然就感觉对了，最终决定由他演出「木生」一角。问到为何被拒绝都要继续争取？他笑言当时无事干，而且他一直很喜欢导演的作品，很想付出更多努力去试试，又说被选中后决心要做好，怕做不好就没下次了，而他练出来的好身材未有被浪费，导演在戏中就安排了2场骚身材的场面。

王彦桐和李思潼都是首次演院线电影，少不免感到压力。

李思潼被问到可会想继续在演艺界发展时，她表示一切顺其自然。

木生太太叶淑柔（左二、 王晓慧饰）在汕头照顾一 家大小，等候丈夫归来。

千嬅受到《给阿嬷的情 书》触动，特地重返故乡汕头澄海市，探寻家族历史与长辈的生活痕迹。

新人演戏压力大

王彦桐和李思潼都是首次演院线电影，少不免感到压力。王彦桐表示压力很大，因为「木生」代表千千万万的先辈，要演出他们的故事很难，笑指他本人很内向，但木生是外向的人，也要花时间作调整。李思潼表示最大压力来自于自己人生阅历不多，在演绎后期的南枝时，需要导演多教导。讲到他们在戏中都有哭戏，对演戏经验不足的他们来说又是否挑战很大呢？他们不约而同感谢导演的教导，令他们沉浸式体会到角色情绪，王彦桐说：「我演监狱哭戏时，第一次因哭得太汹涌，不是很像木生，我当时抓不到木生内心在想甚么，导演告诉我说木生看着照片，他会说女儿跟妈妈差不多高了，两个男孩哪个大哪个小，淑柔一个人带着三个小孩好辛苦，我听了导演的讲解，那场戏就会演了。」

一片爆红 受宠若惊

对于因《给》片而爆红，二人的社交平台粉丝数量在电影上映后暴涨数十万，但他们都表示没有飘飘然的感觉，谦虚指感到受宠若惊。令他们最开心的是，观众都很喜欢《给》片。李思潼被问到可会想继续在演艺界发展时，她表示现在先集中在宣传上面，认为自己仍有很多不足，还需要多多学习，其他一切顺其自然。王彦桐则已经签约经理人公司，坦言有在商谈新的作品，有新消息再作公布。

《给阿嬷的情书》电影道 具专题展正在广州华侨 博物馆举行，吸引影迷 蜂拥参观。

「阿嬷」效应

《给阿嬷的情书》以「刀仔锯大树」形式博得18亿人民币票房，本身已是奇迹。电影本身还要是全素人卡士，全片以潮汕方言演绎，单靠真情实感，就由南方一路向北，攻克全国市场。豆瓣影评网上就有一位网友指影片讲述中国人的离散和乡愁、家国情怀、女性之间的情谊，甚至也有书信中古典中文的美感……作为中国人，很容易就被这部电影打动。亦因此片描述华侨飘洋过海的故事，故此亦令海外华人产生认同感。

影片亦令年轻一代观众，对侨批文化产生兴趣。除了《给》片的电影道具展大受欢迎，澳门、广州、福州、深圳、北京等地乘时举办的侨批文化展，亦有大把捧场客。而广东、广西、福建等省份的多个华侨主题博物馆，都纷纷成为游客们的热门观光胜地。

