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袁咏仪久违接拍港产片感恩未被放弃 爆儿子张慕童无意入行：我睇唔到佢嘅天份丨欲望寄生

影视圈
更新时间：16:25 2026-06-22 HKT
发布时间：16:25 2026-06-22 HKT

影后袁咏仪（靓靓）、余香凝、李佳芯、狄龙、米雪、卢镇业、关嘉敏等人，今日（22日）出席电影《欲望寄生》开镜拜神仪式，现场吸引了大批街坊市民驻足围观。这次电影拍摄促成了两代金像奖影后袁咏仪与余香凝的首度合作，袁咏仪表示，上次接拍港产片已经是《家和万事惊》。被问及电影《欲望寄生》导演吴家伟是如何打动她参演时，袁咏仪表示：「几年前我去倾电影，不过听完我就麻麻地，当时吴家伟导演在旁边，讲了一个他想拍的故事，我听完觉得几好，你写出来先，因为听起来好玩。后来导演写好了，问我想和边个合作，讲了几个名给我拣，我听后觉得余香凝好，都想和她拍，亦很适合这个角色。」袁咏仪续指，导演吴家伟展现极大诚意，对电影行业亦充满著热情，加上剧本是由他亲自撰写，她笑称：「最重要导演无放弃我，哈哈！」

余香凝与袁咏仪合作：好开心

余香凝受访时分享，自己第一次听闻这个电影《欲望寄生》的故事，其实是从袁咏仪口中得知。在导演发出正式邀请时，她已得知将有机会与袁咏仪合作，故事题材主要是讲述两个女人的故事，且角色更是她以往从未尝试过的类型。余香凝表示：「开工望住靓靓都已经好开心！最大收获是可以和女神合作。」袁咏仪听闻此言后，则自我调侃为「女神经」。

袁咏仪指目前电影已经开工拍摄了数天，并称赞余香凝是一位非常用心且很好相处的女子，认为她是当前这一代女演员中最值得合作的对象。余香凝透露，她们两人在剧中的关系既是好朋友，同时也是上司与下属。关于首次合作是否需要磨合期，余香凝表示导演吴家伟在前期有特别安排两人见面，并一起进行了相关的背景资料搜集，因此整体拍摄过程非常顺利，彼此很快便建立起默契。

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袁咏仪坦言未见儿子演艺天份

袁咏仪指余香凝在现实中的相处感觉就如同剧中角色，所以不需要特别磨合。余香凝坦言在合作初期感到有少许压力，在第一天见面时甚至不知道该称呼对方为「靓靓姐」或其他称谓，但最后选择直接称呼「靓靓」，并表示两人可以围绕子女教育等共同话题展开交流。袁咏仪则笑指其儿子张慕童年纪已经很大，因此特别叮嘱余香凝要好好把握时间陪伴年幼的小朋友玩耍。提到儿子张慕童（魔童）目前趁放暑假从外地留学回港，袁咏仪坦言自己并不会感到舍不得，并表示儿子目前并无计划加入娱乐圈：「我没看到他的天份，不知道他是怕丑还是不喜欢这行，但他钟意唱唱歌作作曲。」

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袁咏仪与张智霖儿子已有女友？

袁咏仪不担心儿子偏爱爸爸张智霖

谈到刚过去的父亲节，余香凝透露其女儿日前出赛钢琴比赛，并顺利赢得奖牌作为送给爸爸的节日礼物。她笑言自己因为忙于开工拍摄，所以当时并不紧张，且家中备有强大的团队提供协助。袁咏仪则透露她们家在父亲节是几家人聚在一起吃饭，并笑指儿子张慕童与丈夫张智霖的相处模式非常相似，看起来就像两兄弟一样，彼此之间甚么话题都可以交流，甚至在饭后可以连续聊天长达几个小时，因此自己并不担心儿子会偏爱父亲，更表示：「他们多聊一点，老公可以帮我套他话，哈哈！」袁咏仪透露儿子放假期间有许多自己的行程，能在吃饭时间见到面就已经感到非常满足。

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余香凝对施可莹早逝感惋惜

此外，年仅二十多岁的主持人施可莹日前因卵巢癌不幸离世，余香凝在其患病就诊期间一直对其保持关注，并曾留言为其加油打气。在谈到施可莹的离世消息时，余香凝在受访现场即时哽咽，遗憾表示：「由《死尸死时四十四》、《白日之下》到《双囍》，她够伴了我们她多场谢票场做主持，带了好多正能量给我们。」余香凝对施可莹的早逝感惋惜。

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