Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欲望寄生丨视后李佳芯拍电影与影后袁咏仪及余香凝合作 谦称未够级数：边做边学

影视圈
更新时间：15:54 2026-06-22 HKT
发布时间：15:54 2026-06-22 HKT

TVB视后李佳芯(Ali)离巢后片约不断，今日（22日）李佳芯出席新电影《欲望寄生》的开镜拜神仪式，与同片演员袁咏仪、余香凝、狄龙、米雪、卢镇业及关嘉敏等人同场。李佳芯在电影《欲望寄生》中饰演一名女警，她透露由于导演希望为角色保留神秘感，因此要求她身穿日常服装造形出席拜神仪式。另外，她受访时亦透露了ViuTV剧集、港版《悠长假期》的筹备进度。

李佳芯于新片《欲望寄生》演女警

李佳芯形容她在电影《欲望寄生》中的女警角色性格带有神经质且有些古怪，更笑称导演可能是看中了她本人的某些特质，才会安排她在戏中展现这类近乎做自己的演出。李佳芯表示目前已经开工拍摄两天，大部分的个人戏分亦已顺利拍摄完毕，整体的拍摄工作进程非常集中。

相关阅读：李佳芯演ViuTV版《悠长假期》原来未落实？激赞Edan演出阔度大 尽Keep外形无惧「姑侄恋」

李佳芯与袁咏仪、余香凝两位影后对戏

被问及在电影《欲望寄生》中与两位金像奖影后袁咏仪和余香凝的合作情况，李佳芯透露：「一开工就和她们合作，要盘问她们两个，非常精彩，两位影后级！所以我是边做边学。（盘问靓靓咁大胆？）好大胆呀！不过当时她要惨惨猪演绎，是被迫的，所以她要暂时收一收先，哈哈！」至于同为主要对手的余香凝，两人的对戏场景则主要集中在银行和警察局。

李佳芯谦称水平不及袁咏仪和余香凝

关于是否有机会与两位影后袁咏仪和余香凝深入探讨演技，李佳芯谦称自己的演技水平仍未达到该阶段。她指出这次电影《欲望寄生》的整体参演人数并不算多，演员之间主要的交流机会是在吃饭时间，当时她见到两位影后皆以子女作为谈话话题，而自己则未有机会参与太深入的讨论。李佳芯补充：「加上电影节奏不同，所以我成副心思都在对白上，最难得是第一日拍，看著她们拍喊戏，真是获益良多，真的是即场几秒钟落泪。」

相关阅读：李佳芯于TVB已演过《悠长假期》？《学是学非》神预言翻Hit  Ali靓到震获赞「唔识老」

李佳芯离开TVB进军电影界

针对外界传闻李佳芯在离开TVB后已签下多部电影合约，李佳芯澄清相关合作目前仍在洽谈阶段，并表示娱乐圈的运作模式本就存在许多变数，自己外闯后并没有感到不习惯。早前李佳芯获前香港小姐徐淑敏（现名徐菁遥）的商人丈夫黄浩赏识，双方已正式签署三部电影合约，李佳芯将强势进军电影界，早前她更凭《金童》提名金像奖最佳新演员，闯影坛之路似乎发展非常理想。

李佳芯接拍港版《悠长假期》9月开工

此外，关于李佳芯即将与吕爵安合作演出、改编自同名经典日剧的ViuTV剧集《悠长假期》，李佳芯透露目前正在接收该剧的分场剧本，预计将于九月正式开工，因此与目前的电影拍摄日程并无冲突。被问及拍摄电视剧《悠长假期》是否会感到紧张或面对压力，李佳芯表示：「拍戏节奏不同，所以我仍是观察和学习中，可能拍剧我会好一点，始终拍摄时间长，浸入角色的时间长些，我会习惯点，会比电影压力少些，至于观众的期待，我就不会想太多。」

相关阅读：ViuTV翻拍《悠长假期》　吕爵安演木村拓哉角色嗌好惊  李佳芯「超龄」演港版山口智子

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
6小时前
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
5小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
6小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
9小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
01:59
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
6小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
3小时前
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
22小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
2026-06-21 12:30 HKT