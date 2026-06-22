欲望寄生丨视后李佳芯拍电影与影后袁咏仪及余香凝合作 谦称未够级数：边做边学

TVB视后李佳芯(Ali)离巢后片约不断，今日（22日）李佳芯出席新电影《欲望寄生》的开镜拜神仪式，与同片演员袁咏仪、余香凝、狄龙、米雪、卢镇业及关嘉敏等人同场。李佳芯在电影《欲望寄生》中饰演一名女警，她透露由于导演希望为角色保留神秘感，因此要求她身穿日常服装造形出席拜神仪式。另外，她受访时亦透露了ViuTV剧集、港版《悠长假期》的筹备进度。

李佳芯于新片《欲望寄生》演女警

李佳芯形容她在电影《欲望寄生》中的女警角色性格带有神经质且有些古怪，更笑称导演可能是看中了她本人的某些特质，才会安排她在戏中展现这类近乎做自己的演出。李佳芯表示目前已经开工拍摄两天，大部分的个人戏分亦已顺利拍摄完毕，整体的拍摄工作进程非常集中。

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李佳芯与袁咏仪、余香凝两位影后对戏

被问及在电影《欲望寄生》中与两位金像奖影后袁咏仪和余香凝的合作情况，李佳芯透露：「一开工就和她们合作，要盘问她们两个，非常精彩，两位影后级！所以我是边做边学。（盘问靓靓咁大胆？）好大胆呀！不过当时她要惨惨猪演绎，是被迫的，所以她要暂时收一收先，哈哈！」至于同为主要对手的余香凝，两人的对戏场景则主要集中在银行和警察局。

李佳芯谦称水平不及袁咏仪和余香凝

关于是否有机会与两位影后袁咏仪和余香凝深入探讨演技，李佳芯谦称自己的演技水平仍未达到该阶段。她指出这次电影《欲望寄生》的整体参演人数并不算多，演员之间主要的交流机会是在吃饭时间，当时她见到两位影后皆以子女作为谈话话题，而自己则未有机会参与太深入的讨论。李佳芯补充：「加上电影节奏不同，所以我成副心思都在对白上，最难得是第一日拍，看著她们拍喊戏，真是获益良多，真的是即场几秒钟落泪。」

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李佳芯离开TVB进军电影界

针对外界传闻李佳芯在离开TVB后已签下多部电影合约，李佳芯澄清相关合作目前仍在洽谈阶段，并表示娱乐圈的运作模式本就存在许多变数，自己外闯后并没有感到不习惯。早前李佳芯获前香港小姐徐淑敏（现名徐菁遥）的商人丈夫黄浩赏识，双方已正式签署三部电影合约，李佳芯将强势进军电影界，早前她更凭《金童》提名金像奖最佳新演员，闯影坛之路似乎发展非常理想。

李佳芯接拍港版《悠长假期》9月开工

此外，关于李佳芯即将与吕爵安合作演出、改编自同名经典日剧的ViuTV剧集《悠长假期》，李佳芯透露目前正在接收该剧的分场剧本，预计将于九月正式开工，因此与目前的电影拍摄日程并无冲突。被问及拍摄电视剧《悠长假期》是否会感到紧张或面对压力，李佳芯表示：「拍戏节奏不同，所以我仍是观察和学习中，可能拍剧我会好一点，始终拍摄时间长，浸入角色的时间长些，我会习惯点，会比电影压力少些，至于观众的期待，我就不会想太多。」

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