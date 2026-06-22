Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭耀文击败陈伟霆黄景瑜凭《正义女神》 封新时代国际电视节视帝 感触良多自揭曾被导演皱眉嫌弃

影视圈
更新时间：16:15 2026-06-22 HKT
发布时间：16:15 2026-06-22 HKT

第6届内地新时代国际电视节日前在澳门隆重举行，不少具实力的资深及年轻演员角逐各大奖项，其评审委员则由内地艺术表演专家组成。谭耀文（阿谭）凭借电视剧《正义女神》获提名《新时代现实题材最佳男主角》奖项并最终获奖。

谭耀文坦言对手强劲

阿谭感恩表示：「很高兴今天可以和大家聚在一起，首先要多谢大会对我的肯定，今次这个奖项竞争非常激烈，对手阵容强大，包括《罸罪2》的黄景瑜、《秋雪漫过的冬天》的赵又廷、《许我耀眼》的陈伟霆、《八千里路云和月》的王阳。这个奖对我好有意义，我记得刚开始演剧时演古装较多，几年后才有机会拍摄时装剧《壹号皇庭》。」

谭耀文曾被导演狠Cut

阿谭回想起当初拍时装剧首天开工，导演便叫Cut，要他讲对白时不要成日皱眉头，他当时真的觉得好hurt，自此以后便用心观察如何把时装剧演好，「多谢经理人这些年帮我争取了很多不一样的角色，令我可以有空间提升演技，多谢TVB给我这个机会，多谢珍姐，多谢监制钟澍佳再次让我我演律师，也要多谢在剧中有阿佘这个咁强嘅对手，最后要多谢整个幕后团队和导演，这个奖是我们共同努力得来的成果，多谢大家！」
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
6小时前
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
5小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
6小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
9小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
01:59
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
6小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
3小时前
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
22小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
2026-06-21 12:30 HKT