谭耀文击败陈伟霆黄景瑜凭《正义女神》 封新时代国际电视节视帝 感触良多自揭曾被导演皱眉嫌弃

第6届内地新时代国际电视节日前在澳门隆重举行，不少具实力的资深及年轻演员角逐各大奖项，其评审委员则由内地艺术表演专家组成。谭耀文（阿谭）凭借电视剧《正义女神》获提名《新时代现实题材最佳男主角》奖项并最终获奖。

谭耀文坦言对手强劲

阿谭感恩表示：「很高兴今天可以和大家聚在一起，首先要多谢大会对我的肯定，今次这个奖项竞争非常激烈，对手阵容强大，包括《罸罪2》的黄景瑜、《秋雪漫过的冬天》的赵又廷、《许我耀眼》的陈伟霆、《八千里路云和月》的王阳。这个奖对我好有意义，我记得刚开始演剧时演古装较多，几年后才有机会拍摄时装剧《壹号皇庭》。」

谭耀文曾被导演狠Cut

阿谭回想起当初拍时装剧首天开工，导演便叫Cut，要他讲对白时不要成日皱眉头，他当时真的觉得好hurt，自此以后便用心观察如何把时装剧演好，「多谢经理人这些年帮我争取了很多不一样的角色，令我可以有空间提升演技，多谢TVB给我这个机会，多谢珍姐，多谢监制钟澍佳再次让我我演律师，也要多谢在剧中有阿佘这个咁强嘅对手，最后要多谢整个幕后团队和导演，这个奖是我们共同努力得来的成果，多谢大家！」

